El diputado boliviano José Ormachea explicó en Perú21.TV sobre el pedido de captura de los prófugos integrantes de los Dinámicos del Centro y señaló que la razón por la que el Gobierno de Bolivia ha obviado los esclarecimientos del caso es por una “coalición política e ideológica de ambos gobiernos”.

¿Las autoridades bolivianas han respondido sobre los prófugos de Los Dinámicos?

Pedimos información sobre la coordinación se ha tenido con INTERPOL de la ubicación y paradero de Los Dinámicos del Centro en Bolivia. No tenemos respuesta; a pesar de que realizamos conminatorias, no descartamos que se esté dilatando, porque el ministro de Gobierno- en Perú ministerio del Interior- tiene un estrecho vínculo entre el MAS, el partido de Evo Morales, y Perú Libre partido de Pedro Castillo.

¿Existe complicidad entre el Gobierno boliviano y el Gobierno peruano?

Es posible que exista una coalición entre ambos Gobiernos, tomando en cuenta que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo responde a la línea Evista, la línea mas dura de Evo Morales. La mayoría ministerios le responden directamente al dictador fugado, así lo llamamos. Este ministro está a punto de ser destituido, por ser obediente más a Evo Morales que a Luis Arce.

Todo este tiempo, Evo Morales ingresó al Perú no en calidad de turista, sino en “misión diplomática”, explico el diputado boliviano, José Ormachea en Perú21TV.

¿Obedece a Morales?

No sólo lo obedece el ministro de Gobierno a Evo Morales, también Cancillería y todo el aparato de justicia en Bolivia. Hasta que se vaya Evo Morales y que su partido (MAS) siga gobernando aquí, no se emitirá una resolución contra gente ligada al Gobierno -como sucede en vuestro país- eso no pasará jamás.

¿Usted cree que influyan las continúas visitas de Evo Morales al Perú ?

Pedro Castillo es el ahijado de Evo Morales en el Perú. Todo este tiempo, ingresó a vuestro país, no en calidad de turista, sino como “misión diplomática”, es decir, como representante boliviano; las veces que se reunió con Perú Libre o con distintos movimientos sociales, en la juramentación de Castillo como presidente, para abrir una casa de militancia del MAS e intentó ingresar para Runasur. Hemos encontrado toda esta información sin asidero.

