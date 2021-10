El diputado boliviano Alberto Astorga advirtió en Perú21TV. que la nacionalización de los hidrocarburos, industrialización de la coca y, finalmente, la idea de perennizarse en el poder son los puntos del modelo boliviano que son copiados por el presidente Pedro Castillo.

Castillo propuso nacionalizar el gas ¿ fue positiva esa nacionalización en en Bolivia?

Es una copia, una injerencia directa de Evo Morales quien está colocando en agenda la nacionalización de los hidrocarburos como ha existido en Bolivia. El Bolivia hubo una especie de nacionalización, hoy el estado tiene la mayoría de las acciones. Al inicio parecía rentable para la ciudadanía ahora hay déficit. En Bolivia el gas no llega a lugares lejanos, solo a ciudades capitales. No se ve lo que el gobierno de Evo Morales dijo.

¿Qué opina sobre el proyecto de ley de Perú Libre para industrializar el cultivo de coca?

En Chapare (Zona cocalera de Bolivia) la hoja de coca es producida para el narcotráfico. En otra zona, llamada los Yungas, el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo pretendió captar a su dirigencia para volverla otra del narcotráfico, ellos no lo permitieron. MAS siempre tendrá interés en que se incrementen los cultivos de coca.

Evo Morales quiere replicar en Perú lo que hizo en 14 años en Bolivia, Primero nacionalizar los hidrocarburos, segundo quiere que se incremente los cultivos de la hoja de coca, nada raro que después haga que el presidente del Perú se eternice en el poder y para ello vulnere la constitución política. Evo Morales hizo una Asamblea Constituyente y un el Referéndum para atornillarse. Esa sin duda será la segunda fase, Evo Morales está acostumbrado a eso. Una protesta ciudadana contra el fraude logró que Evo no sea presidente vitalicio.

Alberto Astorga: "Preocupa afinidad ideológica entre Perú y Bolivia"

En las próximas horas Castillo llegará a Bolivia. ¿ cuál es su expectativa?

Le recomiendo que se reúna con el presidente electo de Bolivia, Luis Arce y no con Evo Morales, va en contra su imagen, está mal visto en Bolivia y no representa a nadie. Los hermanos peruanos tienen que despertar, no pueden permitir que se siga el modelo boliviano. Evo Morales tuvo que salir escapándose de aquí, le hizo mucho daño al pueblo.

Parecería que Evo es el presidente paralelo de Bolivia ya que tiene más reuniones con el presidente Pedro Castillo, que el mismo Luis Arce. Cualquier agenda que desarrolle el Perú debería ser autónoma.

VIDEO RECOMENDADO:

Perú21TV conversó con el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Pablo De la Flor, sobre el pedido del presidente Castillo al Congreso para realizar una ley que estatice el gas de Camisea.