Para el embajador (r) Hugo Palma, México no quedará bien visto ante los ojos de la comunidad internacional ante el arrebato casi “infantil” de no ceder la Presidencia Pro Tempore al Perú de la Alianza del Pacífico.

López Obrador volvió a referirse al Perú e insiste en no entregar la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico.





El señor López Obrador tiene una capacidad ilimitada para decir cosas que no debe. Esas palabras son absolutamente contrarias con la tradición de la política mexicana e inclusive con la política de respeto internacional establecida por la Cancillería de México en la doctrina Estrada en los años 30 y que se corresponde con el derecho internacional. La doctrina Estrada dice que México no califica, ni en el acto ni en el después, sustituir a los gobiernos (no reconociéndolos). Es un ejemplo excelente del principio de no intervenir en los asuntos internos de los demás países, respetar su independencia y soberanía. Otro ejemplo de respeto al derecho internacional es lo que dijo el gran presidente mexicano Benito Juárez, en 1867: entre los individuos y naciones, el derecho es la paz.





¿Qué consecuencias trae esta actitud?





Tengo la impresión que AMLO está decidido a escalar su lenguaje ofensivo e intervencionista; creo que el Perú no lo debe permitir. Se está cometiendo una violación del derecho internacional, pues México tiene obligaciones ineludibles en un tratado. La Alianza del Pacífico establece que la presidencia es rotativa y consecuentemente corresponde al Perú. No tiene derecho a decir que la presidencia del Perú es espuria; es una barbaridad. El daño se lo hace a su país, a nosotros nos ofende, pero a México lo perjudica porque queda como un país poco serio.





¿Qué puede hacer el Perú?





Perú debería protestar a través de la Cancillería. Siempre es conveniente la prudencia, la protesta se puede hacer directamente porque las relaciones no se han roto.