Dina Boluarte y las innumerables veces que defendió a su hermano Nicanor

Hoy, tras la decisión del Poder Judicial de ordenar 36 meses de prisión preventiva en contra de Nicanor Boluarte por el caso Los Waykis en la Sombra, su hermana Dina, la presidenta de la República, ha optado por el silencio. Solo sus ministros han salido uno tras otro ante la opinión pública para defender al hermanísimo y deslizar una supuesta politización de la justicia. No solo eso. Hay quienes como el titular de Salud, César Vásquez, incluso, han insinuado, sin prueba alguna, que quienes intentan "desestabilizar" al Gobierno tienen "operadores" en el sistema.

Dina Boluarte, en tanto, no ha utilizado, como en otras ocasiones, sus actividades públicas para responder airadamente a los periodistas por las denuncias contra su hoy prófugo hermano.

Sí lo hizo hace poco más de un año, el 6 de noviembre de 2023, luego de que el programa periodístico Cuarto Poder revelara que el distrito de Nanchoc, en Cajamarca, recibió casi S/ 20 millones justo después de una visita que el alcalde de esa jurisdicción, Nixon Hoyos, le hizo a don Nicanor en su cumpleaños. Fue la primera defensa.

MIRA: Ministros cierran filas en defensa de Nicanor Boluarte

Es libre de recibir "a quien se le pegue la gana"

“Anoche en un programa de televisión tocaron el nombre de uno de mi familia. (...) La persona a la que mencionaron anoche no trabaja para el Estado y está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana, es su cumpleaños, lo raro sería que en ese cumpleaños se tratara cosas ilícitas, situación que no ha sucedido. (...) Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones (de soles) (sic). Que se investigue, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar y seguramente lo van a hacer, pero así como estoy parada frente a ustedes, y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que le han querido inventar...", sostuvo.

Un mes después, el 18 de noviembre, la mandataria volvió a sacar cara por su hermano; esta vez por la contratación por 35 mil soles de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para brindar el servicio de “pausas activas".

“¿Dónde está el problema? ¿Acaso porque es amigo del doctor Nicanor Boluarte? ¿O porque yo era ministra? Yo no estaba enterada de que lo habían contratado...", arguyó.

"Que la prensa, que sigue transmitiendo las mismas noticias, tenga claro, por enésima vez, que mi hermano no es parte de este gobierno (...) Ninguna (injerencia). Totalmente abierto está todo el Ejecutivo para que el medio de comunicación pueda ir, verificar y revisar bajo la alfombra. Mi hermano no tiene ninguna participación en el Ejecutivo. Pregunto yo a la prensa, ¿dónde está lo ilícito?”, dijo entonces.

MIRA: Premier califica de "judicialización de la política" prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

Tiempo después, sin embargo, las palabras de la presidenta entrarían en tela de juicio. En enero de este año se denunció que Nicanor Boluarte usaba a prefectos y subprefectos en la recolección de firmas para inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a su partido Ciudadanos por el Perú con miras a las elecciones generales de 2026.

"Dejen de difamar a mi hermano"

“América Televisión y Cuarto Poder, desde el inicio del gobierno no nos han soltado, domingo a domingo. Yo más bien les diría que muestren las pruebas sobre la difamación que están programáticamente hablando de mi hermano. Sería bueno que también pidan las declaraciones de los otros subprefectos, no de los cuatro que han presentado ahí tendenciosamente, no voy a hablar más al respecto, está la Fiscalía, que investigue y llegue a la verdad de los hechos, lo que sí puedo decir es que dejen de difamar a mi hermano, él no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización, en ningún partido utilizando a los prefectos y subprefectos o algún modo económico del Estado”, manifestó contrariada.

En febrero, en tanto, reiteró que Nicanor Boluarte no era funcionario del Estado. "Por enésima vez voy a decir que el señor Nicanor Boluarte no tiene ninguna injerencia absolutamente en la colocación de algún servidor público en este gobierno, menos en algunos puestos claves”, refirió.

Lo hizo a raíz de informe de Punto Final que señalaba que Arturo Miranda Blanco, Sergio Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot, quienes trabajaron con Nicanor cuando fue gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre el 2016 y el 2018, consiguieron contratos con el Estado.

Una vez más salió en marzo último. “Mi hermano no está comprometido en ningún complot, mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. Las decisiones que yo tome, acertadas o no, con errores o no, son de la presidenta de la República. Yo tengo 11 hermanos y ninguno de ellos participa en este gobierno”.

Hoy, ocho meses después y con su hermano en la clandestinidad, Dina Boluarte prefiere guardar silencio.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO