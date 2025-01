Dina Boluarte vuelve a minimizar su baja aprobación: "Pónganme cero"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a minimizar este viernes su baja aprobación. Esta vez, la jefa de Estado se refirió a la encuesta de Ipsos para Perú21, la cual revela que su aprobación se sitúa en en 5%, un punto más que en diciembre.

Durante su participación en la Reunión para la Gestión de Inversiones de Desarrollo - Agenda 2025, en la que estuvo acompañada de alcaldes, la mandataria dejó entrever que está pendiente de su aprobación, a pesar de que continuamente señala lo contrario.

"Este año vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido, eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada", dijo.

"Ayer, en un periódico que nos quiere mucho, nos ha puesto un puntito más: 5%. Yo lo que les he dicho es que no me hagan el favor; no les he dicho que me suban, les he dicho póngame cero cero y ya estamos tranquilos, no nos preocupamos", señaló.

Cuestiona baja ejecución

La jefa de Estado aseguró las reuniones con alcaldes se da debido a que se busca incrementar la ejecución presupuestal. En ese sentido, indicó que hay municipalidades "que no han llegado a una ejecución del 50%.

"No es para criticarlos, es para entrelazar nuestro brazo de apoyo con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y el de Vivienda", expresó.

"Queremos que los municipios este año llegado a diciembre, todos hayamos sobrepasado el 95%, 98% y llegar al 100% de ejecución", señaló.

La mandataria aseveró que hay 1,871 obras paralizadas. No obstante, buscó desentenderse de la situación asegurando que no son de su gobierno. "Esas obras paralizadas no son de nuestro gobierno. Nosotros obra que empezamos, obra que la estamos terminando", indicó.

Asimismo, cargó baterías contra el excontralor Nelson Shack, a cuya gestión responsabilizó de paralizar obras.

"Son obras que la Contraloría, y hay que decirlo así, no este contralor sino el anterior, los ha ido trabando en el tiempo con su famoso Reglamento de Acompañamiento Concurrente, y están en su mayoría judicializadas estas obras", señaló.

En ese sentido, pidió a los jueces acelerar los procesos judiciales sobre obras públicas. "No los hagan mucho más engorrosos", dijo.

Además, indicó que "apenas el sistema judicial deje en libertad estas obras, inmediatamente nosotros estaremos ingresando para que estas se concluyan".

Por otra parte, Boluarte prometió que todas las obras pendientes -no judicializadas- de Reconstrucción Con Cambios, se culminarán este año.



Reglamento de Ley de Contrataciones

La presidenta de la República anunció que se llevarán a cabo más reuniones con alcaldes. Para ello, pidió "identificar a los alcaldes que menos ejecución han tenido".

"En el primer grupo vamos a convocar a los alcaldes con baja ejecución 2024; el siguiente grupo será con los que más o menos han ejecutado", anunció.

Asimismo, Boluarte anunció que este viernes se firmará el Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones. En esa línea, señaló que la anterior norma "nos generaba muchas trabas", mientras que la actual "es más ágil".

Hoy día se va a firmar el reglamento de la nueva ley de contrataciones. La anterior, que nos generaba muchas trabas. Esta nueva ley es más ágil.

"En tres meses más, esta ya entra en vigencia", afirmó.

