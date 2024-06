Será su sexto viaje al exterior desde que asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2022. Dina Boluarte se ausentará del país del 23 al 30 de junio para viajar a China, el principal socio comercial del Perú, donde se reunirá con el presidente Xi Jinping en el llamado Palacio del Pueblo y visitará tres ciudades: Shenzhen, Shanghái y Pekín. Su primera actividad oficial, sin embargo, será una ceremonia en la simbólica plaza Tiananmén.

Lo hará al amparo de una autorización del Poder Legislativo aprobada en medio de críticas por las investigaciones fiscales en su contra y su prolongada cura de silencio con la prensa. Setenta y un parlamentarios votaron a favor, 41 en contra y 6 se abstuvieron.

La votación se llevó a cabo luego de que el canciller Javier González-Olaechea informara al Pleno sobre los alcances de esta visita de Estado y dejara constancia expresa de que en el oficio remitido al Legislativo se incluía “con confirmaciones a la fecha” las actividades que cumpliría en China la presidenta.

La precisión del titular de Relaciones Exteriores se entendió como una referencia implícita al bochornoso impasse registrado en noviembre del año pasado, cuando para convencer a la representación parlamentaria de darle luz verde a la participación de Boluarte en la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), la entonces canciller Ana María Gervasi aseguró un encuentro oficial entre la jefa de Estado y su homólogo estadounidense Joe Biden; lo cierto es que el supuesto cónclave nunca figuró en la agenda de la Casa Blanca.

“Hay que destacar la importancia que reviste recibir la invitación para realizar una visita de Estado. En el último año, quince jefes de Estado han atendido visitas oficiales a la República Popular de China”, resaltó el canciller, al tiempo de recalcar que este tipo de invitaciones no son endosables. “O la realiza la presidenta o no la realiza”, añadió, precisando que la invitación no puede ser asumida por el premier o el mismo canciller.

González-Olaechea, asimismo, informó que la delegación oficial incluirá a los representantes de nueve gremios empresariales. Los costos que ello ocasione serán asumidos por los mismos empresarios.

En el marco de esta visita oficial se firmarán también acuerdos que incluyen el Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica (MDECE), nuevos protocolos fitosanitarios para permitir la exportación de productos peruanos a China que se encuentran en proceso final de negociación, así como la creación del Consejo Empresarial Peruano-Chino.

En la ciudad de Shenzhen, Boluarte visitará la empresa Build your Dreams (BYD), el mayor fabricante de autos eléctricos en el mundo.

La Cancillería, en tanto, negocia la suscripción de un Memorándum de Entendimiento con la firma Huawei para la capacitación de más de 20 mil talentos digitales peruanos, especialmente jóvenes, mujeres y pequeños y medianos emprendedores.

