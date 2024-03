La presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría en su poder hasta cuatro costosos relojes marca Rolex según especialistas consultados por el dominical Cuarto Poder tras revisar los archivos oficiales de la Presidencia de la República.

El primero de ellos lo habría empezado a usar desde el 5 de junio del 2023, durante una actividad militar, y tendría un costo cercano a los 14 mil dólares. La influencer y experta en artículos de luji Maggie May indicó que los modelos Datejust muestran la fecha, además de la hora. El especialista el relojes de lujo David Su mencionó que este es uno de los 12 modelos que lujo de la marca.

El segundo reloj identificado de Boluarte, también Datejust, usa una correa tipo oyster y brilla más debido a las costosas partes pequeñas que lo componen. Está rodeado de diamantes de bisel en los números 6 y 9 del reloj. La mandataria lo usó por primera vez en una ceremonia oficial del 19 de setiembre del 2023, en su cuestionado viaje a Estados Unidos donde se codeó con presidentes de países de todo el mundo. Tendría un costo de más de 18,750 euros.

El tercer y reloj Rolex comparte muchas características con el primero, pero este es de un solo tono. Tiene todos los numerales con diamantes pequeños, y tiene un costo de 11,900 euros según la página oficial de Rolex. Boluarte lo empezó a usar aproximadamente el 10 de julio del 2023, en una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno.

Cuarto Poder indica que “hay más relojes en la colección de Boluarte. Algunos no se han podido identificar, pero hay uno que podría ser un cuarto Rolex”, en referencia a un reloj con correa de cuero. Maggie May manifestó que, al ver las fotografías de la mandataria, “me incliné por decir que es un Rolex 1908. Qué es un reloj nuevo que Rolex lanzó el año pasado en el 2023. (...) Pero me quedó todavía la duda y me parece que puede ser un chelín que es un predecesor de este reloj”. El Rolex Chelini cuesta cerca de 14 mil euros.

