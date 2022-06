Este viernes, el grupo presidido por la legisladora de Alianza para a el Progreso, Rosío Torres, tendrá una nueva sesión ordinaria, donde seguirá avanzando en el caso. “Lo que se ha aprobado es el informe de calificación, entonces ahora corresponde que la Subcomisión designe a un congresista ponente que se encargue de llevar a cabo las audiencias y elaborar el informe final que podría ser elevado ante la Comisión Permanente”, explicó el secretario del grupo, Alejandro Cavero.

Añadió que el plazo para realizar el informe final dependerá del número de audiencias que se requieran para esta etapa. Si se aprueba pasaría a la Comisión Permanente, y luego al Pleno, que si la halla responsable podría resolver inhabilitarla por hasta 10 años para el ejercicio público.

Denuncias procedentes

El informe declaró procedente la denuncia de Norma Yarrow (Avanza País) y Javier Padilla (Renovación Popular) que señala que Boluarte vulneró el artículo 126 de la Constitución por firmar documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, mientras ejercía como ministra.

También se dio luz verde a otra denuncia de Yarrow, Adriana Tudela y Patricia Chirinos por presunta infracción de los artículos 38 y 126 de la Constitución y los supuestos delitos de omisión, demora de actos funcionales y negociación incompatible.

Ambas denuncias se basan en información de la Contraloría y de Epicentro TV, que revelaron las irregulares gestiones de Boluarte como presidenta de una asociación privada. Este diario tuvo acceso a nuevos documentos que complican más a la vicepresidenta.

Más gestiones de la vice

El 4 de septiembre de 2021, cuando ya era titular del Midis, Boluarte envió una carta a la Subgerencia de Inspecciones Técnicas de la Municipalidad de Lima para solicitar la ampliación del plazo para implementar un sistema de prevención contra incendios en el Club Departamental Apurímac, ubicado en Jesús María.

La misiva empieza así y denota que habla como titular permanente de la directiva pese a que la Constitución de lo prohibía: “Dina Boluarte Zegarra, en mi calidad de presidenta del Club Departamental Apurímac, ante usted me presento y digo (...)” y más adelante, da cuenta de lo solicitado.

Documento entregado a Perú21

“Instalaremos un agente limpio a base de espuma y aire comprimido “Compessed Air Foam System” con capacidad de 30 galones, y el costo de instalación es de US$11 mil (...) Al respecto solicitamos nos conceda un plazo mínimo de 8 meses y máximo 12 meses con la finalidad de cumplir con las condiciones de seguridad exigidas”, se lee en la carta redactada y firmada por la ministra.

El 7 de octubre de 2021, según el Documento Simple Nº 2021-0135920 del Sistema de Licencias del Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento de Lima, la representante legal del club interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, la cual señalaba que el local no cumplía con las condiciones mínimas para operar.

No obstante, el 5 de noviembre de 2021, la mencionada gerencia de Lima le respondió a la ministra rechazando su recurso de apelación, y dando cuenta del agotamiento de la vía administrativa para otorgarle la licencia de funcionamiento.

Tras ello, Boluarte siguió haciendo gestiones administrativas para su club. El 4 de enero de este año hizo llegar a la comuna de Lima información sobre una inspección que se realizó en la sede del club para determinar el nivel de riesgo en el establecimiento, como trámite previo para volver a pedir la autorización de funcionamiento.

Informes del Departamento de Autorización Municipal refieren que la vicepresidenta pidió –en abril de este año, tras varios intentos– las licencias de funcionamiento para el bar, restaurante y local del club.

Documento entregado a Perú21

Inevitable inhabilitación

El constitucionalista Aníbal Quiroga tomó nota de los nuevos documentos que confirman una gestión activa por parte de Boluarte a favor del club privado que representa, y sostuvo que su inhabilitación es “inevitable”.

“Hay un principio de derecho que dice que ‘el que no puede lo menos, no puede lo más’. Para la vicepresidenta sería: Si no puedo aparecer como directiva, menos puedo hacerlo haciendo actos de gestión. Siendo objetivos, ella está en falta solo por el hecho de hacer de directiva y ministra”, explicó a Perú21.

Agregó que la nueva evidencia deberá ser analizada por la Subcomisión. “Está gestionando activamente, quiso mantener su licencia en el Reniec, ser ministra de Estado y directiva de un club. Quizá en este periodo legislativo el caso podría llegar hasta la Comisión Permanente, ahí tiene que ir su abogado o ella. Ya en el nuevo periodo podría ser inhabilitada. No puede ser tan rápido porque hay que darle derecho de defensa real”, manifestó Quiroga.

Tenga en cuenta

Como parte de su argumento de defensa, Boluarte aseguró que solo realizó actos de carácter registral ante la Sunarp a favor del club.

En una entrevista, el exalcalde Jorge Muñoz dijo que, en 2021, el club Apurímac fue multado por generar ruidos molestos, pero que la vicepresidenta “ quiso interceder para que no se aplicaran las multas y se subsanase la situación ”.

