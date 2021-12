La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que el Gobierno no mostrará ningún signo de corrupción y pidió a las autoridades de justicia realizar investigaciones para esclarecer las reuniones que sostuvo el presidente Pedro Castillo con proveedores del Estado.

“El tema de los hidrocarburos que el Perú tiene es que mientras la refinería de Talara no opere como debería, la importación es cara. Dentro de ese política, es que el presidente se ha reunido, el tema de la licitación tiene que investigarse”, dijo.

“Nosotros somos respetuosos de la fiscalía y del Poder Judicial, dentro de su autonomía, que se hagan las investigaciones pertinentes, pero voy a resaltar que nosotros no vamos a mostrar ningún signo de corrupción”, agregó a la prensa desde Ate.

Sus declaraciones dan luego que Latina revelara que el pasado 18 de octubre el presidente Pedro Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones. Por este caso, la Contraloría General de la República, encabezada por Nelson Shack, informó que acordó iniciar una acción de control inmediata para conocer la legalidad de la licitación que ganó Samir Abudayeh Giha en Petroperú.

VIDEO RECOMENDADO