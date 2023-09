Desde el distrito de Pichanaqui, en Chanchamayo, la presidenta Dina Boluarte respondió a quienes la tildan de asesina y la responsabilizan por las muertes registradas en el marco de las protestas tras el fallido golpe de Estado de su antecesor Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado.

La mandataria llegó hasta la citada localidad de la Selva central para hacer entrega de un puente y allí un grupo de personas intentó agredir a su comitiva. “Dina asesina”, gritaron, provocando la respuesta de la Policía que los replegó usando bombas lacrimógenas.

En respuesta tácita a estos revoltosos, Boluarte, en su alocución, sostuvo que no se amedrenta. “Hoy vinimos a entregar este puente; hechos y no palabras. No le tengo miedo a nadie, ni siquiera a la propia muerte si tengo que trabajar por la patria, acá estamos firmes, quienes matan de hambre al pueblo son aquellas autoridades que roban presupuesto de las obras...”, manifestó.

Acompañada del primer ministro Alberto Otárola, la jefa de Estado añadió que no se amedrentará con las palabras de sus detractores y emplazó a esas “autoridades corruptas del gobierno central, del gobierno legislativo” a quienes, dijo, “hay que decirles dejen de robar, o lo que han robado devuélvanle al pueblo para seguir haciendo más obras, colegios, hospitales, puentes, carreteras”.

“Quienes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones fueron ellos mismos porque de esa manera queria doblegar al gobierno constitucional y democrático. A ellos les digo: ‘no sigan matando el desarrollo de los pueblos, unámonos porque hasta en las diferencias podemos encontrar coincidencias para sacar a nuestro Perú adelante. A ellos les digo: ‘no les tengo miedo, el asesino está bien preso en la Diroes, que él responda por las muertes. Dina va a responder al pueblo con obras, con trabajo decencia y lucha frontal contra corrupción; no tiren piedras. tiren propuestas”, acotó.

