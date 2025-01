Dina Boluarte sobre cirugía a su nariz: "Vengo sufriendo desde 2011 rinitis crónica"

La presidenta Dina Boluarte aseguró que viene sufriendo, desde 2011, rinitis crónica, y que por eso se sometió a una intervención quirúrgica.

Dijo además que esa información ya se la envió a la Fiscalía.

De esa manera, descartó que se haya sometido a una cirugía plástica estética como es la tesis fiscal y es parte de las investigaciones periodísticas sobre ese caso.

Sigue la transmisión en vivo de las declaraciones de la presidenta Boluarte.

"Como toda ciudadana, responsable y respetuosa, voy a ir a la Fiscalía tantas veces me citen. El que nada tiene, nada teme. Y la presidenta no tiene nada y a nada le teme. No tengo rabo de paja ni tengo porqué someterme a chantajes de alguien o de algunos que me buscan y me dicen: 'Te estamos encontrando algo, y lo vamos a sacar en la prensa'. Y yo les digo: 'Sáquenlo todo en la prensa.Que no tengo nada porqué temer'. La verdad es una y esta presidenta no miente. Puedo tener errores como cualquier ciudadano o cualquier persona, pero no soy mentirosa ni ladrona".

