La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, anunció esta mañana que la presidenta, Dina Boluarte, se encuentra reunida en este momento con el Consejo Interreligioso del Perú, para ver propuestas sobre la posible solución de las violentas protestas que se viven en el país.

Este anuncio se dio a conocer a través de la difusión de la agenda oficial que hoy manejaría la mandataria. El encuentro inició en Palacio de Gobierno a las 3:30 de la tarde.

La propuesta de buscar ayuda en el Consejo Interreligioso del Perú la hizo el expresidente, Francisco Sagasti en RPP. “Lo que planteo es establecer -no diría un diálogo, porque en este momento no estamos como para un diálogo directamente- unos puentes de comunicación entre diferentes puntos de vista en nuestro país. Cuando no se puede dialogar directamente, sobre todo cuando hay una multiplicidad de puntos de vista, se busca un interlocutor válido que vaya conversando con los diferentes grupos”, especificó.

Es aquí donde señaló que los interlocutores deberían ser los miembros de este consejo. “Tenemos una diversidad de puntos de vista desde las regiones e ideológicos. En vez de ser una polarización, lo que hay es una especie de atomización de posiciones distintas, en las cuales un grupo se atrinchera en lo suyo y no quiere escuchar al resto”, aseguró.





¿Quién integra el Consejo Interreligioso?

El Consejo Interreligioso del Perú (Religiones por la Paz) está integrado por la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Iglesia Anglicana del Perú, la Iglesia Luterana del Perú, la Iglesia Evangélica Luterana en el Perú, la Iglesia Metodista del Perú, la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú.

Además, la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico, la Asociación Judía del Perú, la Asociación Islámica del Perú, la Comunidad Bahá'í del Perú, el Instituto Peruano de Estudios Budistas, la Comunidad Zen Sotoshu del Perú y la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris Perú.





VIDEO RECOMENDADO