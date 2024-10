Dina Boluarte responde a Vladimir Cerrón: “La fecha de caducidad es de ellos"

La presidenta Dina Boluarte aprovechó un acto oficial para responder a las declaraciones que brindó, en una reciente entrevista, el prófugo Vladimir Cerrón y que le puso fecha de "caducidad" a su gobierno para antes de Julio del 2025.

Durante su discurso, la mandataria hizo referencia a su procedencia andina y refirió que la "fecha de caducidad" política "es de ellos que ya no tienen presencia política", en referencia al hasta ahora desaparecido dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

"Esta presidenta, que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte, los Chancas, no se rinde. Nuestro gobierno tampoco. Continuamos aquí fuertes, firmes y unidos así no le guste a algunos que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que es al revés, la fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos que ya no tienen presencia política", refirió Boluarte.

El acto en el que participó la presidenta fue la presentación del primer avión Beechcraft King Air 360C, adquirido por el Estado para tareas de evacuación aeromédica, búsqueda, rescate y salvamento. En la ceremonia también estuvo presente el premier Gustavo Adrianzén; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el comandante general de la Fuerza Aérea, Carlos Chávez.

CERRÓN ARREMETIÓ CONTRA BOLUARTE

Como se sabe, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace más de un año, respondió a una serie de preguntas desde la clandestinidad y arremetió contra la mandataria a la que considera como un "títere de la derecha".

“[Dina] Boluarte es la encarnación material y espiritual de la traición, el oportunismo y el egocentrismo. Es una mezcla de soberbia y mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona. Ella sabe que es un títere de la derecha, pero mientras eso le beneficie económicamente, se sentirá cómoda en esa posición”, expresó.

En otra parte de la entrevista, el dueño de Perú Libre dio a entender que el mandato de Boluarte no llegaba al 2026 y que más bien debería ir "preparando una sucesión en el poder".

“Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025″, insinuando que su salida estaría prevista entre abril y julio del 2024. “Si es inteligente (Dina) debe preparar su sucesión en el poder”, indicó.

