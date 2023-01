La mandataria Dina Boluarte anunció este martes 17 de enero que no cederá al chantaje y que en las próximas horas la Policía Nacional del Perú desbloqueará las carreteras al interior del país para garantizar el derecho del libre tránsito y el abastecimiento de combustible, alimentos y otros productos.

“Hay que hacer llamar a la reflexión a estos señores que, que con justas razones, la gran mayoría de ellos salen y están protestando pacíficamente, pero bloquear carreteras o no permitir el ingreso de camiones que llevan gas o combustible ya sale de la protesta pacífica”, dijo la presidenta tras su visita de inspección del mecanismo de desembalse de citas médicas en EsSalud, en el Centro Nacional de Telemedicina.

Boluarte agregó que el derecho de la protesta de los manifestantes termina al bloquear carreteras porque el derecho de la mayoría de peruanos es la de transitar con libertad para seguir con sus actividades económicas, por tal razón anunció el desbloqueo de las vías en el país.

“Nosotros a través de la Policía —que están al servicio de la comunidad para proteger la salud, pero también la propiedad privada y del Estado— para que lleguen estas cisternas con combustible y gas estaremos abriendo en las próximas horas las carreteras”, señaló.

Chantajes a los ciudadanos

La presidenta Boluarte también contó que tras sus diversas reuniones con distintas colectivos como el Consejo Interreligioso del Perú (Religiones por la Paz) recibió diversas denuncias de ciudadanos al interior del país que se niegan a protestar, sin embargo son amenazados para hacerlo.

“He podido recibir información de que en comunidades altoandinas, los hermanos están siendo chantajeados o coaccionados porque le dicen que si no van a marchar te vamos a pedir una cuota de 100 soles; si no vas a marchar, te vamos a cortar el suministro de agua y si no vas a marchar, te vamos a incendiar tu casa. Eso ya no es un protesta sana, pacífica”, mencionó.

Agregó que no cederá ante la violencia: “No podemos estar llegando al chantaje para que estos señores minoritarios que quieren quebrar la democracia, el Estado de derecho, puedan estar jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz”.

“Felicito al Congreso”

Dina Boluarte también aprovechó en felicitar al Congreso por proponer el adelanto de la segunda legislatura para el 15 de febrero, donde se podrá refrendar el adelanto de elecciones para el 2024.

“Yo felicito la actitud del Congreso, efectivamente, la población espera ese adelanto de elecciones, la segunda votación estaba sin fecha, que bueno que el Congreso haya decidido que la quincena de febrero hagan esta segunda votación y van a ratificar este adelanto de elecciones. Eso es muy importante”, manifestó.