A la presidenta Dina Boluarte no le gustan las críticas, pero sí dar instrucciones sobre qué debe o no hacer la prensa. Lo evidenció ayer en Chiclayo, cuando —ante las observaciones de los periodistas sobre presuntos gastos indebidos en el Ministerio de Vivienda y las advertencias de la Contraloría respecto de irregularidades en obras por el Fenómeno de El Niño— respondió que “la prensa tiene que ser constructiva y fraterna en la comunicación”.

Menos todavía le gustó que le recordaran las conclusiones del informe de Naciones Unidas sobre las protestas sociales a inicios de su gobierno, que señala que estas fueron reprimidas con “fuerza letal”.

“También indica (el informe) que el Gobierno peruano reaccionó rápidamente para poder atender a las víctimas y a los heridos, creo que eso también (el diario) debería reconocer”, le replicó al periodista con mal disimulado fastidio.

En cuanto a las denuncias, la mandataria no sabe, no opina. Sobre los excesivos gastos en almuerzos y otros por parte del despacho ministerial de Vivienda, que dirige Hania Pérez de Cuéllar y que fueron denunciados hace casi una semana, Boluarte dijo: “Supongo yo que la ministra estará mirando a los señores que administran la caja chica y estará respondiendo en la investigación que se está abriendo. Nosotros estamos mirando las obras grandes, eso no significa que no miremos el presupuesto que se maneja en el ministerio, vamos a verificar, recién me estoy enterando”.

En cuanto al informe de Contraloría indicó que no lo ha visto. “Igual lo verificaremos, lo cierto es que este gobierno siempre ha sido en esta lucha frontal contra corrupcion”, añadió.

La jefa de Estado también fue consultada sobre la investigación preliminar que le ha abierto el Ministerio Público al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en mérito a su supuesta intervención en la contratación de su amiga Rosa Rivera Bermeo por parte de Devida, organismo adscrito a su portafolio.

“Cada institución, dentro de la autonomía que le corresponde, actúa y el resultado se aplicará”, fue su escueta respuesta, tras lo cual dio por concluido su diálogo con la prensa.

