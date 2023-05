La desesperación por la negativa imagen que generaron a nivel internacional las muertes en las protestas, no solo obligó al Gobierno a contratar a la consultora Patriot Strategies LLC para ejecutar una contracampaña mediática, sino que llevó a la misma presidenta Dina Boluarte a participar de las reuniones de coordinación.

Perú21 reveló en marzo que la Embajada peruana en Estados Unidos contrató el 28 de febrero a esta compañía de comunicación para revertir las duras críticas.

La prensa de ese país reportaba vulneraciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza para repeler las marchas que ponían en duda el perfil democrático del régimen.

El pago por el trabajo de la compañía fue de US$55 mil por todo el mes de marzo, pero se sumó US$110 mil más por extensión del contrato hasta el 9 de junio.

Este diario conoció que en este lapso, Boluarte estuvo presente en dos reuniones virtuales con los representantes de Patriot Strategies. Ello fue confirmado por Palacio de Gobierno luego de las consultas que se hicieron al respecto.

Web de Patriot Strategies, firma que renovó contrato con la Embajada peruana en Washington hasta el 9 de junio.

De acuerdo a la versión oficial, la mandataria mantuvo esas citas el 27 de marzo y el 2 de mayo.

La primera sucedió cuatro días después de que Perú21 informara del acuerdo entre el Ejecutivo y la consultora. Estuvieron presentes, además de Boluarte, el premier Alberto Otárola y la canciller Ana Gervasi.

A la segunda cita, que se registró el día que se conoció de la renovación del contrato, solo no acudió Otárola.

Según fuentes consultadas, la presencia de la jefa de Estado en estos encuentros obedeció a su preocupación por las noticias que se propalaban en EE.UU. sobre su gestión que iba camino a la deslegitimación.

Activa participación

“Tu mensaje es nuestra misión” es el eslogan que se lee en la web de Patriot Strategies, donde se muestran los poderosos medios con los que tienen relación directa: Forbes, CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, Fox Business, entre otros.

Ese posicionamiento fue el que motivó a la Embajada en Washington a contar con sus servicios. Pero desde Palacio indicaron que Dina Boluarte no conocía de esa gestión.

“La presidenta ni siquiera sabía de la contratación, la empresa ya estaba contratada por la embajada (cuando ocurrieron las reuniones), la presidenta no da permiso para cosas administrativas, la Cancillería maneja sus contratos”, indicaron desde Presidencia a este diario.

No obstante, fue Dina Boluarte quien autorizó la transferencia de S/2′900,000 al Ministerio de Relaciones Exteriores para impulsar “la imagen y percepción del Perú” en otros países, de acuerdo al decreto supremo publicado el 25 de marzo en el diario El Peruano. ¿La gobernante no sabía de estas gestiones?

Cuando se consultó por qué la mandataria participó de las coordinaciones con la consultora, desde Palacio señalaron que estuvo presente por pedido de la canciller Gervasi.

“La presidenta asistió (a la primera reunión) a solicitud de la Cancillería para escuchar a la empresa y asegurarse de su capacidad; y la segunda (reunión) fue para ver los resultados de una encuesta que ellos (Patriot Strategies) habían realizado sobre la imagen del Perú”, refirieron las fuentes.

El 2 mayo pasado, según las fuentes palaciegas, los agentes de Patriot señalaron que había que reforzar la “excelente relación comercial” que existía entre el Perú y Estados Unidos. Esa era la estrategia mediática.

Boluarte intervino para consultar sobre la percepción que se tiene de su gobierno en EE.UU., aunque en Palacio insisten en que la mandataria preguntó sobre la imagen del país, como si ambos asuntos estuvieran desligados.

Tenga en cuenta

-En febrero, el diario The New York Times publicó una entrevista con la canciller Ana Gervasi en la que destacó una contradicción con el discurso de Dina Boluarte.

-Gervasi dijo que no había evidencias de que las violentas protestas eran impulsadas por organizaciones criminales, como indicó la presidenta. Tras ello se contrató a Patriot Strategies.