Dina Boluarte asegura que hay intereses políticos detrás del paro de transportistas (SIGUE EN VIVO EL BALANCE)

La presidenta Dina Boluarte consideró que la interrogante era política: "No es fácil gobernar un país. No es que yo me sienta y comience a hablar. Y eso ocupa mi tiempo las 24 horas del día, y los siete días de la semana". Sobre si la figura presidencial está dañada, la mandataria optó por la victimización señalando que a diario se miente y se difama.