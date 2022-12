La presidenta Dina Boluarte hizo un pedido a la calma y paz social a todos los peruanos tras la muerte de ocho ciudadanos en medio de las protestas en Andahuaylas, Apurímac, donde cada día se incrementa más la violencia social y los actos vandálicos.

“Calma por favor, esta situación que enluta al país por la muerte de nuestros compatriotas, me duele. Yo también soy madre de dos hijos. No quiero pasar por esta situación”, dijo la mandataria a su salida del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), donde operaron a una adolescente víctima de estos actos de violencia.

NO USAR BALAS DE GOMA

Luego de que la Policía Nacional anunciara el uso de las balas de goma esta mañana, la presidenta lo desautorizó enfáticamente: “Hice un llamado de no usar armas letales, ni siquiera perdigones de gomas. Ya di indicaciones para individualizar a aquellos que hicieron uso de estas armas”.

“Hemos hablado con el Ministerio Público para que pueda habilitar a la Fiscalía en Andahuaylas, e identificar a personas que estuviesen llamando a estas actitudes por encima del derecho de protesta”, dijo.

“Yo me sentí en riesgo”

Dina Boluarte reveló que el miércoles 7 de diciembre cuando Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso y el golpe de Estado, ella sintió miedo por su integridad. Además, agregó que se había distanciado de Castillo porque algunos ministros ya no le permitían que se comunicaran.

“A mí también me consterna la detención del expresidente Pedro Castillo, yo no me he peleado con él. Yo lo acompañé hasta donde pude. Lo acorralaron seis personas y ya no dejaron que yo lo aconsejara. Ese miércoles que sale el golpe de Estado, yo misma me sentí en riesgo. Salí corriendo de mi casa para salvaguardar mi vida”, dijo.

“Este gobierno de Dina Boluarte solo es de transición para que podamos resolver los problemas como la falta de agua, la sequía, el agro. Se están muriendo vicuñas por el frío y el hambre, pero si a esto le agregamos zozobra y protestas, ¿cómo podría yo atender los temas del país? Ayúdenme por favor hermanas a calmarnos, calmémonos”, añadió.

