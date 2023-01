Para Franco Olcese, del Centro Wiñaq, hay una estrategia para generar presión política y lograr la renuncia de Dina Boluarte.

“La lectura que se ha tenido es que el impacto de las protestas en provincias no ha sido suficiente es por eso que se ha optado por venir a Lima, y esa es una puesta que se ha hecho de manera descentralizada. Si la Toma de Lima fracasa podría disminuir las manifestaciones. Se apuesta por la salida de Dina”, indicó.

¿De qué depende?

“Esperemos que no haya fatalidades en la movilización y que el gobierno pueda mejorar la capacidad de respuesta de eso dependerá la sostenibilidad de Dina. Pero la salida de Dina no va solucionar nada tampoco. Si sale Dina entrará un representante del Congreso y probablemente no sea de la coalición minoritaria, la que acompañaba a Pedro Castillo, podríamos volver a una situación peor porque el Congreso está más desprestigiado que Boluarte”, concluyó.