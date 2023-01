Para Roberto Chiabra congresista independiente el mensaje de Dina Boluarte a la Nación, en donde se refiere al expresidente Pedro Castillo por dar un golpe de Estado, llega un poco tarde.

“En el Perú siempre perdemos la guerra informativa. Lo que ha dicho Dina Boluarte sobre el presidente Pedro Castillo debió haberlo dicho desde el 7 diciembre, por eso es que tenemos mala información en el exterior y en el interior. ¿Cuánta gente cree que marcha porque saben que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y fracasó?”, indicó.

“Lo de la tregua. Este acto de pedir un diálogo debe estar acompañado de todos los líderes representantes de las iglesias. Lo que piden es un imposible y solo tienen un objetivo político. Aquí también se tienen que criticar a los gobernadores regionales son parte del sistema de la articulación y no se pueden poner de perfil, no le pueden pedir a la presidenta que renuncie porque también son parte de la culpa. Durante 20 años hemos tenido gobernadores corruptos e incompetentes, si hubiéramos tenido gobernadores exitosos no estaríamos en esta situación”, concluyó.