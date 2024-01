La presidenta de la República, Dina Boluarte, pedirá al Ministerio Público que archive la investigación que abrió contra Ruth Bárcena e Ilaria Aimé, mujeres que la agredieron el último sábado en una actividad pública en la ciudad de Ayacucho, en protesta por las muertes de sus familiares durante las movilizaciones sociales de hace un año contra su Gobierno. Así lo anunció anoche el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

En una entrevista con Latina Noticias, manifestó que “a pesar que muchos en la prensa dicen que este ha podido ser un atentado, que la presidenta ha podido hasta morir, ella se conduele con estas personas”.

“Estoy seguro que la señora presidenta en su momento se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe. No le puedo asegurar más. Eso es lo que yo he conversado con ella. Esto no debe llegar a mayores y debe ser solamente un incidente”, sostuvo.

Como se recuerda, el lunes la Fiscalía, a través del despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, abrió investigación contra Bárcena y Aimé por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad.

