La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en el inicio del año escolar en la I.E San Felipe, en el distrito limeño de Comas. Durante su discurso frente a alumnos y profesores de la institución, la mandataria anunció que, desde que inició su gobierno se ha entregado “78 nuevas infraestructuras educativas a nivel nacional”.

Asimismo, la mandataria señaló que ministros y viceministros fueron desplegados a nivel nacional para participar en el inicio del año escolar en todas las regiones del país. Además, señaló que la PNP ha iniciado el ‘Plan Escolar 2024′, “para resguardar más de 37 mil instituciones educativas”.

“El Ministerio del Interior, a través de la PNP, a dispuesto que el Plan se ponga en marcha en cada región sin excepción. Así nuestra policía intensificará el patrullaje preventivo y la labor de inteligencia para contrarrestar delitos y faltas que puedan poner en riesgo a los estudiantes”, dijo.

Por otra parte, Boluarte indicó que la corrupción de gobiernos anteriores ha impedido que se construyan colegios propicios en regiones. No obstante, aseguró que su gobierno no es “más de lo mismo (...) que viene a robarle al pueblo”. En ese sentido, dijo que se debe enseñar “a las nuevas generaciones no ser corruptos ni dejarse corromper”.

“Lamentablemente, la mano de la corrupción de gobiernos anteriores ha impedido el avance de más colegios, escuelas, instituciones a nivel nacional que estén acordes con el desarrollo de la humanidad”, señaló.

En otro momento, la presidenta resaltó que Qali Warma tiene proyectado atender a 4 millones de niños. En ese sentido, lamentó que no haya presupuesto para que el programa social también pueda abarcar a alumnos de secundaria. Para lograr aumentar el presupuesto, pidió a la población “generar espacios de confianza para los inversionistas”.

“No queremos un país que entre en conflicto, que siempre mantenga la intolerancia; no queremos un país confrontacioncita”, dijo.

