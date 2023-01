Al menos seis policías resultaron heridos durante los enfrentamientos de ayer (miércoles) con grupos de manifestantes violentos en la ciudad de Cusco, que pretendieron derrumbar una de las paredes del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete con la clara intención de asaltar el recinto.

El estado de salud de uno de los agentes heridos es de gravedad debido a que presenta traumatismo encéfalo craneano, al caerle una piedra en la cabeza, reportó el fiscal de prevención del delito Eduardo Poblete Barberis.

A pesar de las reiteradas exhortaciones del Ejecutivo, de la Policía y de la Fiscalía para que la población ejerza el derecho a la protesta sin vandalismo, los manifestantes, cuya agenda es 100% política, como el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, también apedrearon una ambulancia del hospital Adolfo Guevara en Wanchaq. Por la noche, los violentistas incendiaron la caseta del terminal terrestre de Cusco.

Poblete contó a Perú21 que consultó a los manifestantes con qué intención buscan tomar al terminal aéreo, pero no hubo ninguna respuesta.

El fiscal, según contó a este diario, constató que decenas de manifestantes, provenientes de Canchis, Canas, entre otras localidades, se alojaron en el Estadio Garcilaso de la Vega. “Tengo videos, fotos y he visto que han ingresado al estadio con bebidas alcohólicas. He dado cuenta al fiscal anticorrupción para que actúe. Esto no se puede permitir. El estadio es una propiedad del Estado. Acá puede haber el delito de peculado de uso”, denunció. En efecto, el recinto deportivo es de propiedad del IPD, pero está bajo la administración del Gobierno Regional de Cusco, ahora en manos de Werner Salcedo Álvarez.

Este miércoles se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y agentes del orden en la ciudad imperial de Cusco.

“Esas personas (manifestantes) han estado ahí, muchos bebieron alcohol y se han organizado para hacer todo lo que está pasando hoy (ayer)”, reclamó.

El general de la VII Región Policial de Cusco, Javier Vela, refirió que los manifestantes atacaron a la Policía con piedras, hondas y palos. Se detuvo a seis personas en flagrancia y se contó 34 heridos, de los cuales 28 son civiles. Más tarde, el Gobierno Regional de Cusco comunicó el fallecimiento de Remo Candia Guevara en el Hospital Antonio Lorena.

Según el reporte, la víctima ingresó a las 2:59 p.m. al Hospital Antonio Lorena con el diagnóstico de herida de proyectil de bala en el tórax y abdomen.

En Ayacucho y Puno también hubo movilizaciones, pero se desarrollaron de manera pacífica.

En Juliaca, pobladores llevaron ataúdes con los restos de las personas que perdieron la vida el día lunes hasta las cercanías del aeropuerto Inca Manco Capac, para dar un último adiós a los fallecidos.

En Tacna, un grupo de vándalos apedrearon la comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa e intentaron saquear el centro comercial Plaza Vea.

En el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, entre Arequipa y Mollendo, conductores denunciaron que una turba “con la cara tapada” reventaba las llantas de los vehículos. En los videos se escucha que los atacantes se reúnen portando una bandera y criticando al gobierno de Dina Boluarte.

