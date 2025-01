Dina Boluarte "no tiene el deber de comunicar" su cirugía, asegura su abogado

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró este martes que la mandataria no tiene ninguna obligación legal ni política de informar sobre los procedimientos quirúrgicos a los que se someta.

"No tiene el deber de hacerlo, ni la obligación legal o política de hacerlo", dijo en RPP.

En ese sentido, el letrado señaló que el delito de omisión de funciones o abandono injustificado del cargo, causa por la que se investiga a Boluarte, no aplica en el caso de su patrocinada.

"Es un delito de carácter omisivo, no hago algo que la ley me exige que haga. (...) No existe una norma de carácter expreso que establezca que la presidenta, independientemente del tipo de cirugía, tenga que comunicar al presidente del Congreso", afirmó.

Portugal indicó que, en el futuro, "quizás debería hacerse esa exigencia o precisión".

El abogado aseguró que el supuesto problema respiratorio de la jefa de Estado "data de 2011". En esa línea, anunció que se le entregará al Ministerio Público documentos que confirman la fecha desde que inició su problema de salud. De hecho, se dijo que esto se haría ayer. Y no ocurrió.

Al ser consultado sobre por qué la mandataria no informó a los ciudadanos que sería sometida a una operación, reiteró que no había riesgos "porque se consultó, previo a la intervención, si había alguna complicación y fue absolutamente neutral".

"La operaron entre 40 y 50 minutos, con anestesia local, estuvo dos tres horas despierta, estuvo despachando", dijo.

En ese sentido, indicó que de acuerdo al cirujano Mario Cabani, la anestesia utilizada "le permite a la persona estar consciente en todo momento".

"Es tan leve la intervención que inmediatamente se para y en 10 minutos puede desarrollar actividades intelectuales", señaló.

Cabani no la operó

El abogado de la presidenta Dina Boluarte reveló que el cirujano Mario Cabani "no la intervino", sino que "asistió", a pesar de que la cirugía se realizó en la Clínica Cabani.

"Cabani no la intervino, la intervino un médico especializado en su problema respiratorio. El señor Cavani asistió. No puedo entregar información clasificada por la reserva de la investigación. Él se acogió a su derecho del secreto profesional", destacó.

