La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que fortalecerá el apoyo a los alcaldes y gobiernos regionales. En ese sentido, indicó que, “a partir de hoy, los alcaldes verán directamente, sin intermediarios, con ministros” los proyectos de sus localidades.

La mandataria pronunció un discurso en la realización del primer Consejo de Estado Municipal (Cemuni), realizado en el Ministerio de Cultura y que contó con la participación de ministros de Estado y alcaldes de todo el país.

“Quiero ratificarles mi firme y decidido apoyo para que podamos cumplir sus compromisos de gestión, por su éxito será el éxito de los peruanos (...) Trabajamos para mejorar y fortalecer la descentralización, con la firme convicción de que el Perú moderno, próspero y con oportunidades, se sienta integrado”, indicó.

Asimismo, la mandataria aseguró que su gobierno se reunió “con más de mil alcaldes para impulsar los proyectos de sus pueblos”. A raíz de ello, señaló que se les otorgará asistencia técnica a gobiernos regionales y locales.

“Desde el organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión, se brindará asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales. Queremos que las obras se ejecuten con transparencia y eficiencia en los tiempos programados. No más elefantes blancos de obras trabadas, sino obras transformadoras”, dijo.

Por otra parte, la jefe de Estado felicitó a los gobiernos subnacionales “que en la ejecución de sus presupuestos han empezado con buen pie el año 2024”. “Se ha registrado, en los tres niveles de gobierno, un crecimiento cercano al 137% en el rubro de inversión pública. El gasto público del gobierno nacional creció en enero más de 94%”, enfatizó.

“Es importante mantener y mejorar estos niveles de ejecución”, señaló la mandataria y aseguró que se debe invertir “más y mejor”, pero con eficiencia y sin corrupción.

Seguridad ciudadana

La presidenta Boluarte, también se refirió a la inseguridad ciudadana y aseguró que “es uno de los problemas más álgidos del país”. En cuanto a ello, indicó que el presupuesto de seguridad aumentó “en casi 2 mil millones de soles” y el total alcanzaría S/12,234 millones. “Esta inversión servirá para el equipamiento y mejoramiento de comisarías y el patrullaje, entre otras opciones”, aseguró.

“Se autorizó a los gobiernos regionales y locales, a financiar y cofinanciar inversiones con recursos propios del canon y sobre canon, en materia de seguridad ciudadana. Está en proceso la distribución de patrulleros a las comisarías de diferentes regiones y provincias del país”, indicó.

Boluarte señaló que 18 patrulleros irán Lambayeque, 14 a La Libertad, 14 a Piura, 11 a Junín, 8 a Cusco y 6 a Puno. “Vamos a desplegar todas nuestras capacidades humanas para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de nuestra población”, dijo.

En ese sentido, la mandataria se refirió a la declaratoria de emergencia en Pataz y La Libertad, y señaló que, con el respaldo de la Policía Nacional y las FF. AA, se buscará combatir actividades de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y la extorsión.

No obstante, la presidenta exigió a las demás instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, trabajar unidos para enfrentar la delincuencia. “Solos nos podemos; junto a ustedes, sí lograremos pelear y luchar contra el crimen organizado, sobre todo en las regiones más álgidas”, indicó.

Asimismo, pidió a los ciudadanos no adquirir celulares ni autopartes robadas, dado que ello incrementa la delincuencia.

“Si no compramos celulares robados, pues ya no habrá ladrones de celulares en las calles; si no compramos autopartes de vehículos robados, ya no habrá muertes por el robo de vehículos”, enfatizó.

Inicio del año escolar

La jefe de Estado resaltó el próximo inicio del Año escolar 2024 y aseguró que el Ministerio de Educación se encuentra coordinando con gobiernos locales la supervisión y mantenimiento de instituciones educativas de todo el país. Además, anunció que, en el presupuesto del presente año, “se ha incluido S/ 225 mil millones para el mantenimiento de locales escolares”.

“Sabemos que hay mucho por hacer, porque ha sido abandonado décadas, en el reforzamiento y reconstrucción de nuevos colegios. Pero estamos haciendo todo lo posible en este año y dos meses de gobierno”, señaló.

Asimismo, anunció que “próximamente” se inaugurarán “enormes colegios nuevos” que serán puestos a disposición de alumnos, profesores y padres de familia.

Boluarte, aseguró que el Minedu “ya envió la mayoría de los materiales a las unidades de gestión educativa y direcciones regionales de educación”. En consecuencia, indicó que, en la primera semana de marzo, “todas las ugeles deberán de estar culminando con en los despachos a las instituciones educativas del 100% de materiales para el inicio del año escolar 2024″.

Anuncios de salud

La mandataria anunció que, desde febrero, el Ministerio de Salud se encuentra en la campaña ‘Ponte al día en tus vacunas’, enfocada a menores de 5 años.

“En los establecimientos de salud se ofrecen gratuitamente vacunas contra la poliomielitis, sarampión, paperas, rubiola, hepatitis, tétano, difteria, entre otras. Lleven a sus niños, por favor”, pidió.

Asimismo, señaló que brigadas de vacunación irán a las casas para vacunar a los niños menores de 5 años. No obstante, también indicó que adultos mayores de 60 años también son vacunados contra el neumococo y la Covid-19.

Por otra parte, la presidenta Boluarte anunció la implementación del “Plan 1000″, el cual buscará “el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de mil establecimientos de salud”. En ese sentido, señaló que se trabajará con alcaldes y gobernadores de las regiones con mayores contagios de dengue, como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ica, Loreto, Ancash y Lima.

Emergencias naturales

La presidenta también se refirió a los desastres naturales ocasionados por el fenómeno de El Niño y aseguró que “el Ejecutivo trabaja arduamente y de manera articulada con todos los sectores del Estado para atender las emergencias”.

En consecuencia, resaltó que se ha declarado en emergencia diversas regiones donde se reportaron incidentes como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Moquegua y Pasco. Y señaló que ministros se trasladaron a esas regiones.

“Este año hemos destinado 2,663 millones de soles. Lo cual reafirma nuestro compromiso completo para que los recursos lleguen a aquellas zonas del país”, aseguró.

La mandataria culminó su intervención en el primer Consejo de Estado Municipal asegurando que busca que “este encuentro marque un antes y un después, en la relación de nuestro trabajo con ustedes [alcaldes]”.

“Tienen a una mujer provinciana, a una hermana como ustedes, liderando un gobierno comprometido con el país, otro compromiso no tenemos. No tenemos en nuestras manos lobbys, o algunos tratos bajo la mesa. Los tratos son sobre la mesa y con ustedes. Sin cometer actos de corrupción. Ese es nuestro compromiso con el pueblo peruano.”, aseguró.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO