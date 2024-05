Los últimos días de la presidenta Dina Boluarte no han sido sencillos, ha tenido que enfrentar acusaciones, ver cómo detienen a su hermano Nicanor y justificar las cifras que reportan el aumento de la pobreza en el país.

Y, para colocar la cereza del pastel, una encuesta de Ipsos Perú21 confirma lo que el ministro de Economía, José Arista, dijo hace unas semanas ante la prensa: el gobierno de Dina Boluarte es débil.





La cirugía

Una denuncia periodística alertó que la presidenta estuvo ausente de sus funciones por 12 días, presuntamente por una cirugía estética en la nariz.

Luego, la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, solicitó información a través de un documento enviado a Enrique Vílchez, secretario general de la Presidencia de la República, con copia a Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros.

“Hoy he remitido pedido de información al Ejecutivo para que detalle sobre las acciones que se adoptaron durante el lapso que Dina Boluarte decidió tener una intervención estética. El ejercicio de la presidencia debe ejercerse con responsabilidad y respeto de la Constitución. Es imprescindible que este tema sea esclarecido y evitar los abusos del ejercicio del poder”, escribió la congresista.

En el documento adjunto en la publicación, la congresista Luque solicita lo siguiente:

La agenda de la presidenta de los días 29 de junio al 9 de julio de 2023.

La documentación de descanso médico por motivos personales prescrito a la presidenta entre el 29 de junio al 9 de julio de 2023.

El descuento de los haberes de la presidenta correspondientes al periodo 29 de junio al 9 de julio de 2023.

Las actas de las sesiones del Consejo de Ministros realizadas entre los días 29 de junio al 9 de julio de 2023.

Boluarte no ha respondido sobre este tema, pero sí sus ministros. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, rechazó estas afirmaciones y aseguró que la presidenta siempre ha estado presente.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que todas las actividades de la mandataria son públicas.

“Si hay un pedido expreso de la señora que refieren (Ruth Luque) será atendido en los términos que correspondan, tengo entendido que el pedido corresponde a un periodo del año pasado, yo no me encontraba en el país entonces, pero las actividades de la señora presidenta son públicas, su agenda de trabajo es pública no habría más que mostrarla y solucionar el inconveniente”, dijo.

Imagen de la presidenta de junio del 2023. (Foto: Presidencia)





Detienen a Nicanor Boluarte

Otro golpe para la mandataria fue la detención de su hermano, Nicanor, por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

El operativo denominado ‘Valkiria Jericó’ se dio en el marco de las investigaciones por el caso ‘Los Waykis en la sombra’, el cual sindica al hermano de la jefa de Estado de integrar una presunta organización criminal y cometer el delito de tráfico de influencias.

En ese sentido,se le imputa ser el presunto líder de la organización criminal que habría estado involucrada en el nombramiento ilícito de prefectos y subprefectos en varias regiones del país, a cambio de que estos recolectaran firmas para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.

Si bien Dina Boluarte no se refirió con exactitud de la situación de su hermano, sí dijo que este tema no la distraerá en su labor como mandataria.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores, creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país y en esa línea el gobierno seguirá apostando por la democracia”, afirmó.





Cifras de pobreza

La noche del miércoles 8 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló en redes sociales que suspendía la presentación del informe sobre la Pobreza Monetaria en el Perú 2023 “por razones de fuerza mayor”.

Entonces, el periodista Jaime Chincha dijo que la presidenta tomó esta decisión al conocer que habían aumentado las cifras, evitando una noticia desagradable durante su gestión.

Sin embargo, el informe vio la luz y reveló que, en 2023, la pobreza golpeó al 29% de la población, por encima del 27.5% que fue afectada en el año 2022. De esta manera, 9′780,000 personas en el país se encuentran en situación de pobreza.

Bajo ese contexto, la presidenta dijo que estas cifras son consecuencia de las protestas contra su gobierno del 2022.

“Las causas de este informe, tenemos que decirlo claramente... el país vivió una convulsión política y social en diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. Las cifras económicas de esta convulsión política, de casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, económicamente ha sido más fuerte que la misma pandemia del COVID-19, luego tuvimos el problema de el Yaku y demás eventos como consecuencia de ello”, expresó.

Imagen de la presidenta de noviembre del 2023. (Foto: Presidencia)





Desactivación de equipo policial

El jueves último, el ministro del Interior, Walter Ortiz, desactivó el equipo policial que brindaba apoyo al Eficcop, argumentando que duplicaba funciones de otra división policial y, además, que su creación fue ilegal.

“Se comprobó que para la emisión de la Resolución Ministerial 0903-2022-IN, que conforma el Equipo Especial de Apoyo para la Eficcop, no se emitió ningún dictamen o informe legal por Asesoría Jurídica de la PNP sobre su viabilidad jurídica”, dice el comunicado.

Y agrega: “Por ello, advirtiéndose que la emisión de la Resolución Ministerial 0903-2022-IN significa la constitución de un equipo que duplica las funciones de una unidad orgánica como es la División de Investigaciones de Alta Complejidad - Diviac”.

Como se sabe, este equipo policial se encargaba de investigaciones a la actual mandataria, su hermano Nicanor Boluarte, al gobierno de Pedro Castillo, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides e incluso al expresidente Martín Vizcarra.

En respuesta, el Ministerio Público informó que Dina Boluarte será investigada por presunta instigadora y Ortiz, por su actuación como ministro del Interior, como presunto autor de la comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.

Nicanor Boluarte estará preso hasta el 20 de mayo. (Foto: Poder Judicial)





Gobierno débil

La reciente encuesta de Ipsos para Perú21 revela que un 85% de peruanos considera que el gobierno de Dina Boluarte débil, tal y como lo mencionó el ministro de Economía, José Arista, en una entrevista.

En el norte hay un 92% que le da la categoría de débil al régimen de Boluarte. En los niveles socioeconómicos A y B la cifra también es alta: 90% en cada uno de ellos, mientras que en el desagregado por edades sube también a 89% entre los encuestados de 43 años a más.

Pese a estas cifras, a los escándalos por la cirugía, las investigaciones en su contra, la caída de su entorno y demás, la presidente no piensa en dar un paso al costado, así lo hizo saber el vocero oficial Freddy Hinojosa Angulo.

“De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia [de Dina Boluarte]. Lo importante es que el gobierno tiene claramente establecidos los objetivos nacionales”, refirió.

