Dina Boluarte: "Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mi ni a mis ministros" | VIDEO

Esta tarde, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el vehículo presidencial 'El Cofre' y la investigación por el supuesto traslado del prófugo Vladimir Cerrón. Además, aprovechó la ocasión para seguir defendiendo a sus ministros.

Durante la inauguración de la solución integral frente a las inundaciones de la quebrada El León, en el distrito de Huanchaco, en Trujillo, la mandataria expresó:

"Estamos trabajando día con día y el 28 de julio del 2026, cuando tenga que decirles adiós, me iré con la palabra de decir misión cumplida, con el orgullo de peruana y decir 'gracias, Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo'; y lo hice de manera honesta con las manos limpias", enfatizó.

En la ceremonia en la que también estaba presente César Acuña, gobernador de La Libertad, Boluarte sostuvo: "Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mi ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción. Me ponen carpetas porque dicen que 'El Cofre' estaba en Ica, luego dicen que estaba en Chilca, que ha llevado a Vladimir Cerrón".

"A quién en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que a las 10 de la mañana, luego de que, como abogada, fui a emitir mi voto a elegir al decano del Colegio de Abogados de Lima, voy a llevar en 'El Cofre presidencial' a Vladimir Cerrón a la playa", dijo sarcásticamente.

"Esa es la carpeta fiscal que tengo, solo me queda decirle a Dios: 'Dios, dame tolerancia porque no saben lo que hacen. Nosotros sí sabemos lo que hacemos, tenemos que responder frente a la necesidad de la población y lo hacemos trabajando las 24 horas del día, Ahí están mis ministros testigos, dos, tres de la mañana", añadió.

En otro momento, la 'wayki' de Wilfredo Oscorima refirió: "Esta presidenta una de las características que tiene es que no miente. No miento y no robo, solo me dedico a trabajar el bien de los casi 34 millones de peruanos y peruanas", aseguró.

AQUÍ SUS DECLARACIONES:

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO