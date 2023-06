Casi tres horas le tomó a la presidenta de la República, Dina Boluarte , hacer un balance de sus primeros seis meses de gestión. Acompañada de los integrantes del gabinete ministerial que encabeza Alberto Otárola, la mandataria enumeró, quizás con más optimismo y buenas intenciones que realismo, las obras y acciones realizadas por cada uno de los 18 ministerios desde que se hizo del gobierno, por sucesión constitucional, el 7 de diciembre de 2022.

Fue su tercera exposición de este tipo para, según dijo, honrar su ofrecimiento de transparencia y rendición de cuentas permanente a la población. Con ese fin recurrió a la abundancia de cifras sobre crecimiento económico, niveles de inversión, atención de ciudadanos en salud y educación, programas sociales, incremento de remuneraciones a docentes y planes de negocios para productores agrarios, etcétera. Evitó convenientemente, en cambio, las referencias detalladas sobre el alarmante aumento de la criminalidad organizada, robos, alza de precios de productos de primera necesidad, que son temas presentes en el día a día de los peruanos.





VIAJARÁ A PUNO





Pese a que han pasado ya más de seis meses desde que asumió la Presidencia, Boluarte arrancó su intervención hablando, una vez más, de la “incapacidad y desidia” de su antecesor, el golpista Pedro Castillo, y lo responsabilizó de la paralización de más de 1,800 obras. En materia política, tal como lo hizo su premier en Francia, esta semana, le atribuyó a su gobierno el haber “preservado el orden democrático y el Estado de derecho” y haberle “dado calma y sosiego al país”.

En ese punto, hizo una calculada mención de Puno, región con la que, se recuerda, tuvo un entredicho en marzo, al cumplir 100 días de gobierno. “Puno no es el Perú”, dijo entonces, respondiendo a quienes desde esa parte del país le exigían su renuncia. Ayer, en cambio, puso en relieve a la región altiplánica, y adelantó, ante la pregunta de un periodista, que “en algún momento” viajará a la zona.

Además, minimizó los actos de protesta que todavía se registran allí contra su administración. “Decir: ‘en la región Puno’, es mucho; es una parte de la región donde todavía están personas que quieren recuperar cierto liderazgo para luego convertirse en candidatos al Congreso”, comentó. “Es muy importante mantenernos en calma, la violencia no produce nada, la violencia produce muerte y pobreza”, reflexionó.

En otro momento, la jefa de Estado sostuvo que tanto ella como sus ministros y viceministros no miran al país “como si fuera una bolsa para enriquecerse ilícitamente”, en tácita alusión, nuevamente, a su predecesor. “Todo lo contrario, miramos al Perú con una mirada de inclusion social. (…) Cada sol, cada centavo que ingresa del impuesto de todos nosotros al Ministerio de Economía debe ser devuelto en obras de infraestructura…”, comentó.





VERDADES A MEDIAS





Boluarte reseñó también los logros económicos que, consideró, ha tenido su gobierno. Señaló que la economía ha empezado a recuperarse en marzo “revirtiendo la tendencia de enero y febrero”, resaltó los alcances del programa Con Punche Perú, y afirmó que gracias a él el Perú será “uno de los países con mayor crecimiento en la región y menor inflación de América Latina”.

Agregó que la inversión pública, de enero a mayo de este año, llegó alrededor de S/14 mil millones de soles, “el mayor monto ejecutado en los últimos 13 años”, subrayó. Sobre la confianza empresarial que no se ha recuperado, el crecimiento esperado para este año —2.5%— que no ayudará a generar nuevos puestos de empleo y el nivel de desembolso de la inversión privada que todavía está en rojo, no dijo nada.

En lugar de eso, resaltó que se ha avanzado en la ejecución presupuestal y, en ese contexto, remarcó que cerca del 50% fue ejecutado por entidades del gobierno nacional. “Mi reconocimiento a los ministros por este importante resultado en beneficio del país”, declaró. La felicitación llegó para todos, incluida la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien ha sido duramente cuestionada por su tardía y errada reacción frente a la epidemia del dengue. Por lo mismo, incluso, tiene en el Congreso una moción de interpelación en curso y otra de censura para la cual ya se están recolectando las firmas. Pero la mandataria no se dio por enterada. Incluso, en un país con más de 130 mil enfermos con dengue solo hizo alusiones aisladas al tema. “Nos duele mucho los fallecidos, el problema de esta enfermedad; no pararemos hasta reducir al 0% esta situación”. No más.

Finalmente, terminando una semana en la que se presentó en París el memorándum inicial para el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el tema no podía estar ausente de la exposición de la jefa de Estado, pero tampoco de la intervención del titular de la PCM, Alberto Otárola, quien añadió que la ejecución presupuestal entre enero y mayo de este año fue 19% más alta que en el mismo periodo del anterior gobierno. “Eso tiene un nombre y se llama eficiencia”, recalcó. Quizás menos triunfalismo y más realismo no haría daño.





TENGA EN CUENTA





Boluarte se incomodó cuando una periodista cuestionó la promulgación de la ley que le da al Congreso la facultad de nombrar a su procurador y le preguntó si fue a cambio de que el Pleno apruebe la ley que la faculta a despachar de manera remota.

cuestionó la promulgación de la ley que le da al Congreso la facultad de nombrar a su procurador y le preguntó si fue a cambio de que el Pleno apruebe la ley que la faculta a despachar de manera remota. La mandataria aseguró que no hubo ningún trueque y añadió que la ley se dio luego de un informe detallado del Ministerio de Justicia.