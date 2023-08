David Tuesta, economista y exministro del sector, analiza el desempeño del PBI y señala que si no se toman medidas urgentes podríamos volver a una pobreza del 30% tal como se registró en la pandemia del COVID-19.





¿Estamos atravesando una recesión?

Hay varias definiciones y para todos los gustos. Si uno se ciñe al desempeño de la economía en la primera mitad del año; ha habido dos a tres meses consecutivos a la baja, podríamos decir que estamos experimentando una recesión. Es más, ese cálculo lo hace el Banco Central de Reserva, que desde el último trimestre del año pasado veníamos en negativo. En todo caso, no es útil estar discutiendo por detalles; lo que es clarísimo es que la economía está en una situación crítica, ha llegado a menos 0.1% en todo el año, se está perdiendo empleo. Yo no sé qué estamos esperando.









¿Qué factores influyeron para que el crecimiento del PBI haya decrecido en el primer semestre?

Cuando ves el detalle de los niveles de gastos, hacia el quinto mes hay un fuerte debilitamiento de la inversión privada y de consumo. Si quisiéramos hablar de factores; es el debilitamiento de la demanda. ¿A qué se debe? A la desconfianza de gobiernos anteriores y a este que no ha hecho nada. Hasta hace poco hemos estado con marchas violentas, y creo que, otro aspecto que golpea la confianza es la manera cómo se va a gestionar el Fenómeno del Niño 2, así sea moderado. Hay muchas dudas.





Pesca fue uno de los sectores que más cayó, sin embargo, el sector minero creció pese a la falta de impulso del Gobierno.

Este resultado creo que es un mensaje fuerte al gobierno de Dina Boluarte porque ni siquiera el sector minero fue mencionado en su discurso. Y es el sector que más está contribuyendo al soporte para que la economía no caiga más. Es un sector maltratado por una pésima gestión desde hace años, pero que está olvidado y que está sin solución ante conflictos donde el Estado no ha cumplido su parte. Hay una responsabilidad grande con el tema de los trámites de la minería, donde se calcula que los expedientes de impacto ambiental o los requisitos para producción tenían un promedio de duración de 1 año, ahora duran casi 4. Entonces, es burocracia pura. No se entiende por qué el Gobierno no fortalece la ventanilla única digital minero energético, para que una minera vaya a una sola dirección donde se le solucionen todos sus trámites. La oportunidad está en la minería.





¿Basta con Punche Perú para reactivar el segundo semestre?

Creo que se requiere una cuota de asistencialismo, pero no es lo único. De nada vale un Punche Perú de buenas intenciones si los otros sectores productivos no se comprometen. Entonces, este año, con este crecimiento que será uno o menos, que la pobreza se aproxime al 30% sin estar confinados, es necesaria una acción del Gobierno. Lo que se requiere son señales muy claras de impulso a la inversión privada, pero esto no depende del ministro de Economía, sino de los otros ministros que brillan por su ausencia.





