En los últimos días una suerte de tensión entre Perú y México se ha vivido por las declaraciones de intromisión en la política peruana de parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Luis Nunes, analista político, conversa con Perú21 sobre el tema.





A pesar de que Perú ha protestado, AMLO continúa atacando a la presidenta Boluarte.

Faltan 18 meses para que termine su mandato y los mexicanos cuentan los días para que ya se vaya porque no ha resuelto los problemas que tanto enumeró cuando estaba en campaña, más bien, los ha agravado. Él sabe que su situación política no es buena. Desde 1930, México tiene la política de no inmiscuirse en asuntos de otros países. Sin embargo, en el último año y medio, AMLO ha decidido apadrinar al golpista Pedro Castillo, con la narrativa del “pobre campesino oprimido”. Todos hemos visto el golpe que dio Castillo, pero AMLO no quiere que se difunda. Creo que lo hace para desviar la atención de lo que sucede en México y por eso ahora apadrina a Castillo. Esto es solo una cortina de humo, eso es lo que está haciendo.









¿Deberíamos seguir haciéndole caso a AMLO?

Si AMLO sigue provocando ni siquiera deberíamos dejar la relación de Perú- México a nivel de encargados sino a nivel de consulados, para que se atiendan los asuntos consulares. Esta mañana ha hecho de las suyas, México era el invitado de honor en la Feria del Libro en Lima; dicen que por alguna causa, México no quiere participar. Por supuesto que esa es una influencia de AMLO. Por eso creo que lo que quiere es desviar la atención, tengo la intuición de que eso le pasará factura a futuro, cuando deje de ser presidente.





¿Cree que la segunda toma de Lima tenga el mismo efecto de la primera?

No se debe dejar que los buses lleguen a Lima para las protestas, porque causan caos y atraso económico. Que protesten desde su ciudad natal. Aquí hay principio de autoridad para defender que la gente camine por la calle libremente, y defender a nuestros comerciantes. No estoy de acuerdo con una segunda toma de Lima. Pienso que es una cortina de humo para tapar el fracaso que tuvo la primera toma. Por supuesto que la segunda toma de Lima no tendrá el mismo impacto.





