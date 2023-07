Lo que se espera de la señora Boluarte es el deber constitucional —estipulado en el artículo 118 de la Carta Magna— de exponer al Congreso, de manera detallada, la situación del país. ¿Cómo percibe la presidenta la situación del país? De acuerdo a sus declaraciones antes del 19 de julio, queda claro que ella vive en un país diferente al que la mayor parte de ciudadanos percibimos.

Voy a referirme solo a dos indicadores para sacar esa percepción del país. Uno es la opinión pública medida en las encuestas, una expresión de la ciudadanía que Boluarte debería tomar en cuenta.

Y el otro indicador es el reporte del INEI respecto a cuatro temas centrales: la seguridad ciudadana, hay robos, plagios, trata de personas, secuestros; la economía, los especialistas señalan que el PBI no va a llegar al 1% anual, estamos decreciendo en lugar de mejorar; la agricultura, dado que la situación climática va a tener un impacto en el medioambiente; y la salud, debemos tener medidas de previsión a lo que ya se anuncia con el cambio climático.

Todos esperamos tener una tranquilidad política y dejar a un lado la inestabilidad, pero eso pasaría por hacer reformas a un nuevo proceso electoral. Pero dudo que la señora Boluarte tenga ese análisis.

Boluarte nunca pensó en dirigir el país, está por un tema circunstancial, ha tratado de dar una respuesta ante el vacío de representación que generó Pedro Castillo. No ha asumido un plan de gobierno, ni se ha preparado con el partido que la llevó al poder. Vemos una persona pintada que no tiene base organizativa, partidaria, congresal legitimada, desde ahí su situación es bastante precaria.

La señora Boluarte es una rehén política de sus decisiones, ha entregado su permanencia en el cargo a los grupos de poder del Congreso. No tenemos balance de poderes, la presencia de ella no se sustenta en una legitimidad social, sino en un canje de intereses políticos, de permanencia, a cambio de entregar el país para que hagan lo que quieran desde el Congreso.

Con eso no se constituye una visión de Estado, no se toman decisiones de estadista, no se construye ningún país. La primera reforma que debería plantear es su renuncia, irse, para que a partir de allí pueda darnos a todos los peruanos, por lo menos al 90% que no estamos de acuerdo con el Congreso y al 80% que no estamos de acuerdo con ella, la oportunidad de generar un nuevo escenario político.