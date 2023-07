Lo importante es que Dina Boluarte transmita que su gobierno ha pasado por un proceso de consolidación y que lo que necesita ahora es mostrar al país, sobre todo a los agentes económicos, las acciones para la recuperación de la economía peruana porque está en una situación muy complicada.

Lo que tenemos hoy es el reflejo de varios semestres de mala conducción económica, con malos mensajes hacia los agentes económicos.

La economía peruana fue inmune a la inestabilidad política; sin embargo, desde 2021, cuando Pedro Castillo ingresa al poder, todos estos agentes impactaron en la economía del Perú y se contrajeron.

Creo que hay que combatir esta crisis de inversión y de confianza. Si el privado no da la iniciativa para invertir es el Estado el que debe promover un conjunto de obras públicas que sirvan como palanca para el crecimiento.

En segundo lugar, no menos importante, es la inseguridad. Hay muchos crímenes de delincuencia común con una agresividad tremenda. No es posible que nos acostumbremos que cada robo que ocurra tenga un muerto. No sé si el Gobierno actual tenga la espalda o legitimidad suficiente para impulsar reformas políticas. Las elecciones no arreglan las cosas.

Un adelanto con las mismas reglas de juego o mismos actores políticos va a tener el mismo resultado que tuvimos en 2021.

Si las encuestas dicen que hay que remover a un gobierno porque tiene baja aprobación, en el sentido contrario también tendríamos que decir que si un gobierno tiene alta aprobación debería quedarse más tiempo o ya no debería de haber elecciones porque al gobierno le va muy bien.

Los partidos políticos deben tener una tarea seria de formar el debate político y hacerse responsable del tipo de autoridad que sale elegida. No creo que Boluarte tenga la capacidad de hacer una reforma política en ese sentido, pero creo que sí podría sostenerse hasta 2026. La población siente que el país no puede parar.

Cuando la política les ha afectado el bolsillo, la gente ha priorizado el bienestar y el trabajo.

La gente se ha cansado de la crisis política. Hubo una polarización muy grande, esta violencia ya le hartó al poblador peruano.