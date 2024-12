Dina Boluarte a los periodistas: "Son nuestros amigos, difundan lo bueno que hace este gobierno"

En un giro inesperado, la presidenta Dina Boluarte que impide a la prensa cubrir sus eventos públicos, apareció este viernes con un mensaje para los periodistas y les pidió comunicar lo bueno que hace su gobierno.

"Son nuestros amigos, difundan lo bueno que hace este gobierno", dijo la jefa de Estado en medio de una actividad en el Ministerio del Interior.

Boluarte enfatizó en que la prensa no es enemiga sino aliada.

"No nos damos por vencidos. No estamos sentados en nuestros escritorios. Los ministros, las ministras, los viceministros están en territorio porque así es que se conoce las necesidades del pueblo peruano. Este no es un gobierno burocrático. Es un gobierno 4 x 4 porque somos todo terreno. Estamos en la lluvia, en el calor, en la intemperie", dijo, al tiempo de pedir unidad.

Pero su buen ánimo con la prensay. sus crítico fue cosa de segundos. La presidenta calificó como “mezquindades” las críticas contra su Gobierno al asegurar que están cerrando el año 2024 con cifras positivas.

Boluarte participó en la entrega de bienes a favor del Ministerio del Interior en su sede ubicada en San Isidro y reiteró que seguirá llamando al diálogo “incluso a los que piensan diferente a nuestro Gobierno”.

