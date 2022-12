La presidenta Dina Boluarte anunció que esta noche se reunirá el Consejo de Estado y se evaluará el estado de emergencia a nivel nacional debido a la crisis política, actos vandálicos y bloqueos de carreteras que se desatan al interior del país.

“No nos dejemos llevar por las personas que están incitando la violencia, ¿a quién beneficia esto?”, cuestionó Boluarte desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde mantuvo una reunión.

Reiteró su llamado a la paz, a “que podamos vivir como hermanos y abrazarnos”. Además, se dirigió hacia los manifestantes y les pidió que no se rompa la línea de diálogo con violencia. También hizo un llamado al Comando Conjunto para mantener la paz social.

“Evaluaremos instalar el estado de Emergencia a nivel nacional, llamo a la calma a la paz. ¿Cuál es el pedido? ¿Esto es un reclamo político o es social? ¿Cómo puedo resolverlo si no me lo dicen? Si yo no lo sé”, señaló la mandataria Boluarte.

