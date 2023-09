La presidenta Dina Boluarte informó que se espera incrementar a más de 30 mil la cantidad de becas que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Esto lo anunció durante la ceremonia de lanzamiento de 10 mil becas del Pronabec otorgadas a jóvenes estudiantes con alto rendimiento y de bajos recursos económicos.

“Acá no hay tiempos para ideologías. Las ideologías no nos dan de comer, no nos enseñan educación, matemática, trigonometría, álgebra, en fin. Acá tenemos que apostar por la educación, por la unidad”,expresó la jefa de Estado.

“Desde el Gobierno queremos apostar y queremos dejar esa herencia a nuestra juventud, la educación, el conocimiento, el forjar vidas cambiando futuros con esperanza”, aseguró la mandataria.

Dina Boluarte: “Las ideologías no nos dan de comer”

Con permiso para viajar a New York

Por mayoría, 73 votos a favor, el Pleno del Congreso dio luz verde, en plenaria matinal, al viaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se llevará a cabo en esa ciudad del 17 al 21 de setiembre. Hubo también 39 votos en contra y 8 abstenciones.

