“La Constitución, cuando uno se hace cargo (de la presidencia) dice que es hasta el 2026, pero si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos las elecciones en coordinación con las fuerzas políticas. Ayer (jueves) me reuní con las bancadas, porque, cuando eres presidente, eres de todos los peruanos”, aseguró la presidenta Dina Boluarte, quien prometió que a más tardar hoy juramentaría el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

En declaraciones a la prensa, dijo, además, que no es momento para una Asamblea Constituyente. “El tema de la Asamblea Constituyente ha sido planteado desde el Legislativo. Yo creo que las organizaciones sociales que piensan en la Asamblea Constituyente no pierden eso, pero este no es el momento; el país pasa por una crisis política y hay que solucionar la crisis económica y alimentaria”, manifestó tras dejar su domicilio en Surquillo para ir a Palacio de Gobierno.

La jefa de Estado continuó las reuniones con distintas bancadas del Congreso durante la mañana de ayer. Al mediodía, se dirigió hasta San Borja para la ceremonia por el Día del Ejército Peruano, celebrada ante la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, en el Cuartel General del Ejército.

También estuvieron en el evento la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el titular del Congreso, José Williams. En su discurso protocolar, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social pidió dejar atrás las confrontaciones. “Dejemos atrás los capítulos de confrontación, los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia y las aventuras que no generaron estabilidad. Es ahora o nunca”, aseveró.

Gabinete en suspenso

Durante sus reuniones con bancadas parlamentarias, Boluarte aseguró que nombraría “a un primer ministro de alta categoría académica”. Es más, una de sus primeras declaraciones el viernes fue que “en el transcurso de las próximas horas, y mañana (hoy), a más tardar al mediodía, estará juramentando (el nuevo premier)”.

En el transcurso del día, Perú21 buscó confirmar los posibles nombres voceados para la PCM y para ciertas carteras de Estado.

Todo apunta a que el gabinete ministerial sería presidido por el embajador ante las Naciones Unidas, Luis Chuquihuara. El diplomático, incluso, llegaría al país desde Bélgica.

Voceado. Luis Chuquihuara podría ser el nuevo primer ministro. (Foto: archivo)

En un primer momento, la Presidencia habría intentado llegar a la expremier, Beatriz Merino. Fuentes de Alianza para el Progreso dijeron que “se nos comunicó, pero ella (Merino) no está interesada en ocupar ese tipo de cargos”, refirió a este diario.

A su turno, se desestimó que la jefa de gabinete de Ollanta Humala, Ana Jara; el exministro de Defensa, Jorge Nieto; el exministro Juan Jiménez Mayor o el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pudieran ocupar la dirección del gabinete ministerial que acompañará a Boluarte.

Otro extitular de la Defensoría, Walter Albán, también habría sido una de las cartas del Ejecutivo para la PCM. Sin embargo, se supo que el abogado solo aceptaría el cargo si se tratase de un gobierno transitorio.

A nivel de ministerios, en Educación las opciones estarían entre exministros, entre ellos Idel Vexler. En la cartera de Economía, trascendió que Alonso Segura, titular de ese sector durante la gestión de Humala, podría asumir el cargo tras acudir a Palacio de Gobierno la tarde del jueves.

Algunos nombres voceados parten del círculo cercano de Dina Boluarte, como su abogado Alberto Otárola, quien ejerció su defensa legal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por el caso del Club Departamental de Apurímac.

William Contreras, quien fue viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante la gestión de la abogada, sería otro de los posibles miembros del nuevo gabinete ministerial.

Reuniones en Palacio

A primera hora de ayer, llegaron a la sede del Ejecutivo 13 de los 14 miembros de Acción Popular, entre ellos varios de ‘Los Niños’, incluido el vocero de la agrupación, Elvis Vergara.

A su salida, el cuestionado legislador –que se abstuvo en más de una votación para interpelar y censurar a ministros sin perfil técnico durante el gobierno de Pedro Castillo– dijo que le expresaron a Boluarte la necesidad de nombrar a profesionales preparados.

“Nos dijo que ningún congresista va a ser parte del gabinete porque cada uno tiene que hacer su chamba. Congresistas a fiscalizar, legislar y representar; ministros tienen que ser técnicos que nazcan del acuerdo nacional”, declaró Vergara desde el Patio de Honor de Palacio.

En bloque. Acción Popular se puso de acuerdo para ir a Palacio y llegaron hasta ‘Los Niños’. (Foto: Renzo Salazar/@photo.gec)

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva informó que le pidieron “que elija a la mejor gente que tenga un perfil idóneo, moral y profesional en gestión pública”.

Luego del partido de la lampa, llegaron a Palacio varios legisladores no agrupados, entre ellos Carlos Anderson y Héctor Valer.

Luego fue el turno de Flor Pablo, Héctor Acuña y Susel Paredes del bloque Integridad y Desarrollo. Esta última adelantó que su grupo se encuentra a favor del adelanto de elecciones generales.

“Un adelanto de elecciones sin reformas políticas no tiene sentido. Necesitamos reformar el artículo 117. Nuestro proyecto ya lo pasaron a la Mesa Directiva, el presidente del Congreso debe decirnos cuándo se agendará”, apuntó Paredes.

En tanto, Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, fue otro de los convocados por Boluarte.

“Creo que, después de una situación en la cual hablar de diálogo sonaba a utopía y apostar por ello sonaba a una propuesta de ilusos, en estos momentos se abre la posibilidad de un diálogo incluso que permita superar el enfrentamiento y polarización”, expresó.

Datos

Por la noche, Boluarte estuvo en la ceremonia de bautizo del buque multipropósito B.A.P. Paita, en el Callao.

La presidenta invitó a Vladimir Cerrón a Palacio junto con la bancada de Perú Libre, pero estos la rechazaron.

También rechazaron la reunión los miembros de Podemos Perú de José Luna Gálvez, que pidieron aprobar el adelanto de elecciones. El lunes (5:00 p.m.), acudirán a Palacio legisladores de APP.

“ Tiene que reconocer que su posición es muy débil. Uno no debe creer que el ropaje del poder te da ese poder”, señaló Carlos Anderson, congresista no agrupado.

señaló Carlos Anderson, congresista no agrupado. “La presidenta debe atender las protestas pacíficas, controlar las violentas y generar confianza”, dijo Edward Málaga, congresista no agrupado.