Dina Boluarte: "Fui sometida a una intervención necesaria para mi salud"

La presidenta Dina Boluarte se dirigió a la población peruana durante la noche de este jueves 12 diciembre, a través de un mensaje a la Nación, para hablar sobre los últimos escándalos que la rodean, como el caso 'El cofre' y su rinoplastía. Sobre esto la mandataria aseguró que todo se trata de un acoso desmedido para generar una vacancia.

"Siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial. Desde hace tiempo he sido objeto de acoso con el único propósito de generar intentos fallidos intentos de vacancia, por estas razones, hoy me dirijo a todos ustedes para informar sobre los últimos acontecimientos sucedidos", dijo desde Palacio de Gobierno.

Boluarte negó haber estado en el condominio Mykonos, donde habría estado el prófugo Vladimir Cerrón, y dijo que pasó la noche en la casa de un familiar. "Yo no oculto a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia", agregó.

En cuanto a su intervención quirúrgica, la mandataria aceptó haberse sometido a una rinoplastia, pero señaló que esta fue "necesaria para su salud".

"No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. La necesitaba para mi funcionalidad respiratoria y no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercir mis funciones como presidenta", manifestó.

