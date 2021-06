La candidata a vicepresidenta de Perú Libre, Dina Boluarte , negó haberse reunido o conversado con el mandatario Francisco Sagasti, luego de que éste revelara que habló con el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa.

Señaló que la conversación de Sagasti con el novelista peruano es una “decisión personal del jefe de Estado”, pero que con ella no se ha reunido, mucho menos con Castillo Terrones.

“Respecto de la conversación del presidente Sagasti con el señor Mario Vargas Llosa, es una decisión personal del presidente Sagasti”, expresó Boluarte en una conferencia de prensa.

“Si usted me pregunta si con alguien de Perú Libre se ha reunido el presidente Sagasti, no tengo conocimiento, con mi persona no se ha reunido ni tampoco con el profesor Pedro. No tengo conocimiento”, añadió.

Como se recuerda, el presidente Francisco Sagasti confirmó que se comunicó con Mario Vargas Llosa en un intento para llamar a la “serenidad y calma” a través de personas cercanas a ambos candidatos presidenciales tras la segunda vuelta del 6 de junio.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, añadió al cuestionar que se pretenda “distorsionar” y “malinterpretar” una acción orientada a “mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil”.

La tarea de un Jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. (1/4) — Francisco Sagasti (@FSagasti) June 11, 2021

