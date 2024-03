La presidenta Dina Boluarte aseguró esta tarde que no existe ninguna pugna por el poder entre el exjefe del Gabinete, Alberto Otárola, y su hermano, Nicanor Boluarte. En esa línea, dijo que este último no está comprometido en ningún complot.

Desde La Libertad, la mandataria señaló que “mi hermano no está comprometido en ningún complot, mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. Las decisiones que yo tome, acertadas o no, con errores o no, son de la presidenta de la República. Yo tengo 11 hermanos y ninguno de ellos participa en este gobierno”.

Agregó que es la última vez que se referirá a “esas falsas acusaciones que van diciendo que mi hermano o mi familia participa en este gobierno”.

La presidenta continuó su diálogo con la prensa refiriéndose al supuesto enfrentamiento entre Nicanor Boluarte y Alberto Otárola.

“También digo que ese complot que se ha dicho, se viene desmoronando porque Vizcarra no conoce a mi hermano, Figueredo no conoce a mi hermano... entonces, ¿de qué complot estamos hablando?”, sostuvo.

“Ademas quiero precisar algo. No esta en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y Nicanor Boluarte. Ellos son amigos y ninguno se está disputando (el poder). Y si eso ha querido hacerse entrever, lamento mucho por aquellos que hayan preparado la actuación de esa señorita”, remarcó.

De otro lado, aseguró que el gobierno no está en crisis y dijo que se le renovó la confianza a todos los demás miembros del Gabinete.

“El Gabinete no está en crisis, el país no está en crisis. Es complejo administrar nuestra querida patria, estamos afianzando el trabajo y no nos vamos a detener. Lamento la renuncia de Otárola. Apenas me entere el domingo teníamos que llamarlo para que regrese de Canadá y, como corresponde, le he renovado la confianza a todo el Gabinete”, apuntó.





