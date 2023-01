La presidenta de al República Dina Boluarte se presenta, de manera virtual, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para hablar sobre las protestas en Perú que han causado tanta convulsión social y más de 50 muertos.

“Soy consciente del legítimo derecho de las peruanas y peruanos que sienten que el Estado, en el sentido más amplio y en todas sus instancias, y desde sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no ha podido, en más de 200 años de vida republicana, concretar esa promesa de la que hablaba Basadre”, dijo la mandataria.

“El Perú ve con suma preocupación que en la región se vienen produciendo una serie de sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos, institucionales, democráticos”, agregó.

El Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, celebra “una sesión protocolar” en la sede de la OEA, en Washington.

“INFORMAR CON LA VERDAD”

La mandataria, en diálogo con la prensa extranjera, dijo que se presentará hablando con la verdad antes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Mañana (hoy) me presentaré ante la OEA para informar con la verdad, el Gobierno peruano y menos Dina Boluarte tienen algo que esconder, siempre he hablado con la verdad, mirando al frente a mis hermanos y hermanas, son 50 personas fallecidas en estos actos de protestas, me duele, como mujer, madre e hija, me duele”, informó.