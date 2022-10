Se defiende. La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, llegó esta mañana al Congreso de la República y se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para pedir el archivamiento de las denuncias constitucionales hechas en su contra.

La Contraloría de la República detectó irregularidades a la vicepresidenta Boluarte, a quien se le acusa de haber realizado gestiones a favor de privados y de omitir en sus declaraciones juradas. Este proceso iniciado podría terminar con su inhabilitación para ejercer cargos públicos con su consiguiente destitución.

“HAY ADELANTO DE OPINIÓN”

Dina Boluarte habló durante la audiencia de esta mañan y en su defensa manifestó que “algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta para luego intentar nuevamente la vacancia o quizá inhabilitación y suspensión del señor presidente”, esto debido a que ha escuchado muchos “adelantos de opinión”.

Al finalizar su descargo, rechazó las denuncias en su contra. “Con el respeto a la prensa nacional, yo he venido a decir la verdad, como dijo mi abogado, no he cometido ningún acto ilícito, tampoco se ha violado el artículo 126 de la Constitución, no hay conflicto de intereses”, dijo la vicepresidenta.

¿Qué dijo la Contraloría sobre Dina Boluarte?

A través de un informe, Contraloría General de la República, determinó a fines de mayo que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la Constitución por haber firmado documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac, durante el actual gobierno.

El referido artículo de la Carta Magna dice textualmente que los titulares delas diferentes carteras “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.

“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, detalla la norma de más alto rango.

El informe de la Contraloría dio cuenta, luego de una revisión del Registro de Personas Jurídicas (RPJ) de la Sunarp, que Boluarte fue elegida el 15 de enero de 2017 como presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac hasta el 2019, cargo para el que fue reelegida hasta febrero de 2022.

El reporte señala que la ministra y vicepresidenta no consignó en su Declaración Jurada de Intereses su participación en el Club Departamental Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, y que siguió firmando documentos en varios oportunidades en esa condición, pese a la prohibición constitucional descrita líneas arriba.

