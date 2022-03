La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien también lidera la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, consideró “exagerado” vacar o presentar mociones de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la cual está actualmente en curso en el Parlamento.

“Estamos cansados de este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, si no no se hubiera cerrado el Congreso anterior, creo que el Congreso tiene que mirar este lado del país, no estamos en momentos de vacancias, estamos en un momento de unirnos y de poder decir aquí estamos, por nuestros hermanos. Estoy en desacuerdo de que se presente esta vacancia contra el presidente”, refirió.

“Que nos fiscalicen seguramente a los ministros por nuestra labor. No voy a permitir la corrupción, estamos en contra de la corrupción. En este momento vacar a un presidente o presentar moción de vacancia es exagerar la nota. Pensemos en el Perú”, agregó.

La moción de vacancia presidencial será debatida este lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde. En esa fecha, el mandatario Pedro Castillo podrá presentarse para dar sus descargos o enviar a su abogado.

La votación final sobre la fecha de debate de la moción fue de 86 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. De esta manera, la Mesa Directiva indicó que remitirá al presidente la información sobre la determinación del Parlamento

Castillo dará mensaje al Congreso

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, confirmó la presencia del mandatario ante la representación nacional para las 5 de la tarde de este martes, pero no precisó los temas que abordará, como lo había pedido la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.

Ayer la Junta de Portavoces aprobó el pedido del mandatario para dar un mensaje a la representación nacional. Su presentación se da cuando hay un proceso de vacancia en curso promovido por bancadas de oposición.

VIDEO SUGERIDO

Los constantes cambios ministeriales y de funcionarios, las contrataciones de personas no capacitadas para cargos en el sector público y la incertidumbre política, entre otros problemas, componen la lista de aspectos que preocupan al sector minero y al sector privado en general. Así lo comenta el empresario Roque Benavides, pocos días después de que el gabinete de Aníbal Torres recibiera el voto de confianza.