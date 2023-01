El turismo –la actividad económica que ‘para la mesa’ y ‘llena las ollas’ de millones de peruanos– se ve afectado otra vez por las huestes de la izquierda radical que aún piden la liberación de Pedro Castillo. Sin embargo, estos violentistas, que han programado para hoy paralizaciones en algunas regiones del país, no tienen el respaldo de la mayor parte de la ciudadanía.

Gremios empresariales, como la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), pidieron a los ciudadanos no dejarse “utilizar” y no sumarse a las protestas “si no sabes por qué estás marchando”.

“Estos azuzadores son los remanentes de la corrupción pasada. De esta gran corrupción que todos hemos conocido”, resaltó a Perú21 William Heredia, gerente general de ASPAN, y agregó que la protesta es un derecho legítimo, pero que se desnaturaliza cuando ocurren actos vandálicos, pérdidas económicas y saqueos.

“Lo que queremos es trabajar, hacer negocios, capacitarnos, después de la pandemia lo que queremos es reactivarnos y no estancarnos en una lucha entre peruanos”, subrayó.

La semana pasada autodenominados representantes de la Macrorregión del Sur acordaron un paro para hoy con una agenda donde se prioriza lo político y se deja de lado las demandas y necesidades sociales de sus comunidades.

Reclaman la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para este año, la libertad del golpista Pedro Castillo, entre otros puntos.

Apolonio Flores, presidente de la Cámara de Turismo en Ayacucho, refirió que ayer se reunieron agricultores, comerciantes, empresarios, profesores, y demás, para tomar decisiones sobre lo que harán hoy frente a las manifestaciones. Además, concluyeron que los hechos de diciembre fueron perjudiciales para la región. “No solo por la muerte de 10 ayacuchanos, sino porque fue una arremetida a la economía local”, señaló.

En Cusco, el Frente de Defensa, la Cámara de Comercio, gremios de turismo, el Sindicato de Productores, agremiaciones del mercado artesanal y otros gremios del pueblo de Machu Picchu acordaron no plegarse a la huelga. “Ellos, a través del diálogo, ven la mejor solución para atender su problemática ”, apuntó la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

EL TURISMO SUFRE OTRA VEZ

Pese a estos pronunciamientos, el turismo comenzó nuevamente a ser golpeado por el temor de que se registren actos vandálicos. Luego de que Perurail anunciara el cierre de sus operaciones desde hoy –por precaución ante atentados a los rieles– miles de turistas optaron por salir desesperados del distrito de Aguas Calientes. Los vagones volvieron a Ollantaytambo y Cusco repletos de familias que eligieron el ombligo del mundo para recibir el año nuevo 2023. La medida también afecta a la ciudad de Puno.

El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, exhortó a que las movilizaciones se desarrollen con “paz y tranquilidad”. “Llamo a la calma, a la reflexión, a la tranquilidad y que en el ejercicio del legítimo derecho a protesta, puedan respetar la seguridad de los peruanos, la propiedad privada, pública”, sostuvo.

Detrás de las marchas están personajes como Iber Maraví –en Ayacucho– o César Tito Rojas –en Puno–, que fueron empoderados durante el gobierno de Pedro Castillo y a quienes les cuesta aún perder su influencia en el Estado luego del fallido golpe.

La concesionaria Ferrocarril Trasandino anunció el cierre indefinido de la vía férrea que da acceso a Machu Picchu como prevención ante las protestas.

La Confederación Nacional de rondas campesinas y nativas del Perú pidió respetar a Dina Boluarte como presidenta y rechazó que “algunos supuestos dirigentes estén pidiendo la Asamblea Constituyente, no por el bien del Perú, sino para sus propios intereses”.

