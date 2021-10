La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, destacó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe priorizar su gestión en beneficio de todos los peruanos y no únicamente en favor del partido Perú Libre. “Apostamos por la gobernabilidad”, sostuvo.

“Al haber sido elegido Pedro Castillo presidente por más de ocho millones y de haber jurado el 28 de julio presidente de todos los peruanos, ya eso ha rebasado al partido, es el partido que tiene que dar la sostenibilidad política al Gobierno, pero el presidente debe gobernar para todo el Perú no para un partido político”, remarcó Boluarte en entrevista para Cuarto Poder.

Asimismo, se refirió a los desacuerdos en el interior de la bancada oficialista de Perú Libre frente a la aprobación hacia el Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez, quien juró al cargo tras la renuncia de Guido Bellido.

“Me he reunido con un grupo de congresistas llamándolos a la unidad porque creo que el pueblo peruano ha apostado por un trabajo en unidad y eso es lo que tenemos que demostrar políticamente al pueblo peruano”, afirmó la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

El 14 de octubre, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, informó que, por acuerdo partidario, se acordó no apoyar al Gabinete Vásquez, además descartó que la presencia de Betssy Chávez y Dina Boluarte en el Ejecutivo corresponda a una cuota del partido político.

Ante ello, Dina Boluarte admitió sentirse maltratada y lamentó que en Perú Libre existan divergencias. “Sí (me siento maltratada) porque hasta ha salido un pronunciamiento donde han pretendido expulsarme y a la ministra (de Trabajo) Betssy Chávez. Yo quisiera saber cuál es mi culpa para que me expulsen del partido político”, aseveró.

“Cuando empecé a militar para Perú Libre, que fue en estas elecciones, porque para la anterior estaba en calidad de invitada, me sentí cómoda en el partido y siempre lo he dicho que es un partido decente porque cuando postulé para ser candidata a la alcaldía de mi distrito en Surquillo nunca me cobraron para ser candidata (...) Hice una campaña transparente, idónea, no me he sentido maltratada hasta este momento, pero ahora que estamos apostando por la gobernabilidad, por la alta responsabilidad que tenemos al haber sido elegidos por el pueblo para poder administrar 5 años este país, lamento mucho que al interior del partido haya discrepancias que deberían tratarse dentro del partido y no exponerlas públicamente”, manifestó.

Investigación fiscal

El Comercio reveló, este domingo 24, que la vicepresidenta Dina Boluarte fue incluida en la investigación por presunto lavado de activos que tiene por el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 de Perú Libre.

“El 1 de noviembre del 2020 se abrió esa cuenta. El partido no había inscrito la lista, en consecuencia, no había campaña que hacer. Y se cierra el 6 de enero del 2021. ¿Qué tiempo duró la cuenta? un mes y seis días. Ese es el periodo de duración de la cuenta. En ese periodo hubo 104 personas que han ido depositando. ¿De dónde? no se sabe porque fue una cuenta pública, transparente, que el señor Braulio Grajeda y yo abrimos a petición del Comité Ejecutivo Lima Metropolitana. Abrí esa cuenta porque soy la secretario de Economía del CER Lima, no del partido nacional. El juzgado exigía el pago de reparación civil y si no pagaba el volvía a prisión”, indicó.

VIDEO SUGERIDO