Dina Boluarte Zegarra se convirtió ayer en la primera mujer que asume la presidencia de la República en reemplazo del vacado Pedro Castillo y su primera medida fue solicitar el “apoyo de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría Pública para ingresar, sin medias tintas, a las estructuras corrompidas por mafias al interior del Estado” e impulsar “investigaciones y sanciones rápidas” para los responsables.

En su discurso ante el Congreso de la República, tras jurar al cargo que desempeñará –según ella misma acotó– hasta el 28 de julio de 2026, Boluarte hizo un llamado al Parlamento para dar paso a una tregua política que le permita “instalar un gobierno de unidad nacional” y constituir un “gabinete de todas las sangres donde estén representadas todas las fuerzas políticas”. “Necesitamos a los mejores peruanos, gobernar el Perú no será tarea fácil”, agregó en tono conciliador.

TREGUA POLÍTICA

“No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno (...). He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos; este cáncer se debe extirpar de raíz”, subrayó.

Al asumir la primera magistratura, como corolario de una infructuosa intentona golpista de Pedro Castillo, la flamante mandataria dijo que es “consciente de la enorme responsabilidad” que le toca, e insistió en su llamado a la “unidad más amplia de todos los peruanos”.

“Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso; es imprescindible retomar la agenda de crecimiento económico...”, subrayó.

Sus palabras fueron matizadas por aplausos de legisladores de la oposición, no así por los pocos parlamentarios de las bancadas afines al gobierno del destituido Pedro Castillo que se hicieron presentes en el hemiciclo.

RESPETO A LAS FF.AA. Y PNP

En su alocución, Boluarte hizo un reconocimiento especial al papel cumplido por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que durante el gobierno de su antecesor fueron reiteradamente maltratadas. A ellas les pidió que confíen en que su gobierno “respetará su misión constitucional que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos”.

Finalmente, reafirmó su lealtad y respeto a la Constitución, las leyes y el pueblo peruano, y su compromiso de que “los nadies, los excluidos y los ajenos” tendrán “la oportunidad y acceso que históricamente se les ha negado”.

Siete minutos exactos duró el discurso de la abogada apurimeña, quien, serena y vistiendo un sastre de suave color amarillo, juró como presidenta a las 3 y 52 de la tarde. Cuatro horas antes, su otrora compañero de la fórmula presidencial Pedro Castillo había violentado la Constitución con su pretensión de disolver el Congreso.

Una medida de la que ella tomó distancia temprano a través de su cuenta de Twitter. “Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, escribió.

En la tarde, ya habiendo asumido la presidencia y desde Palacio de Gobierno, precisó en otro tuit –enviado desde la cuenta de la Presidencia de la República– que, habiéndose restituido el orden constitucional, el toque de queda decretado ilegalmente por Pedro Castillo quedaba sin efecto.

Así fue el primer día como presidenta de la República de Dina Boluarte, quien, paradójicamente, hace exactamente un año, el 7 de diciembre de 2021, sostuvo, desde Puno y mientras se debatía en el Congreso la admisión a debate de la primera moción de vacancia contra Castillo, que “si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”. Un año después, sus palabras forman parte del anecdotario político.

SABÍA QUE

El presidente del Congreso, José Williams, destacó el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Han cumplido con su rol constitucional de garantizar el orden interno contribuyendo con la institucionalidad democrática”, señaló.

Asimismo, agradeció de manera especial a las instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otras, que se pronunciaron condenando el intento de golpe de Estado.

Carlos Hakansson, constitucionalista

“La clave será el primer gabinete”

Dina Boluarte no está obligada a convocar a elecciones. La Constitución, en el artículo 115º, establece la sucesión presidencial; habiendo vacado o dejado el cargo el presidente de la República, quien asume es la primera vicepresidenta; ella asume, no tiene por qué renunciar. El tema clave está ahora en el nombramiento del primer gabinete que va a tener. Veremos qué ocurre, ahí se va a revelar de qué ancha base estamos hablando, quiénes estarán en las carteras para ver cuál es el perfil y la orientación que le va a dar al gobierno de cara al inversionista y al país.

Todo lo que ha ocurrido en el Perú es una muestra de constitucionalidad que fue gatillada por la fiscal de la Nación; eso propició que el gabinete empezara a caerse y ya luego dio lugar a que la bancada de ‘Los Niños’ terminara siendo expuesta.

En cuanto a la OEA, yo creo que la prensa y quienes han realizado una labor de oposición responsable han quedado ahora reivindicados ante el informe que brindó el Grupo de Alto Nivel que visitó Lima. Ellos han quedado en ridículo y se ha desenmascarado la idea de la OEA de blindar a Pedro Castillo, quien no tenía la competencia para disolver el Congreso y ahora ha sido acusado por sedición.

Walter Gutiérrez, Exdefensor del Pueblo

“Tiene que ser gente con trayectoria”

Los integrantes del nuevo gabinete tienen que ser gente con trayectoria, que haya acreditado cierto compromiso con el país, honrada y eficiente, que es un prerrequisito en el Estado que está diseñado para atender servicios públicos y materializar derechos. Por lo tanto, la eficiencia es fundamental, algo de lo que carecieron en todo momento los ministros de Pedro Castillo.

Cuando hablamos del Estado de derecho, no solo estamos hablando del Ejecutivo, sino del Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía, que son instituciones que controlan el poder, que detienen y atacan cualquier exceso que pudiera cometer el poder, sea desde el Ejecutivo o desde el Congreso; el poder es limitado, tiene un control, esa es la primera lección (de lo que ha ocurrido). La segunda lección es que si usted mira a Pedro Castillo ahora, verá a un hombre abandonado, solitario cuando hace apenas unas horas era el hombre más poderoso del país. El poder es precario, fugaz y limitado, y eso tienen que entenderlo quienes aspiran a él. La tercera lección es que cualquier cosa que se haga y que realmente se busque que tenga continuidad tiene que hacerse en consenso. Yo tengo la mayor de las expectativas de que quienes asuman responsabilidades a futuro van a entender que esa es la lógica del poder y es la realidad del país.

