La presidenta de la República, Dina Boluarte, emitió un mensaje a la Nación grabado, acompañada de su primer ministro, Gustavo Adrianzén, y de todos los miembros de su Gabinete Ministerial. En él, manifestó que existe un “ataque sistemático” en su contra, aunque no aclaró el origen de sus lujosos relojes marca Rolex, motivo por el cual el Ministerio Público y la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía), con el aval de la Corte Suprema, allanó su domicilio particular del distrito de Surquillo y el despacho presidencial de Palacio de Gobierno, en el marco de las diligencias fiscales en las que se evalúa si cometió el delito de enriquecimiento ilícito.

Justamente en este operativo de allanamiento, los efectivos policiales tuvieron que romper la puerta principal del domicilio de Boluarte para poder ingresar a cumplir sus labores, ante la negativa de abrirles la puerta. Al respecto, la mandataria señaló que rompieron la cerradura a pesar que no había transcurrido un tiempo prudente para que los miembros de su familia se despierten, levanten, vistan y logren descender para abrir la puerta, tomando en cuenta que la diligencia se produjo en la madrugada de hoy, 30 de marzo.

“Soy respetuosa de la investigación fiscal, pero rechazo la forma como se hace, de manera discriminatoria e inconstitucional (...) Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte. Por el contrario, me he apersonado a esta instancia nombrando a mis abogados”, manifestó.

Como se conoce, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, calificó en la víspera de “rebeldía” que Dina Boluarte no haya recibido a los fiscales cuando se establecieron las diligencias para recabar información y declaraciones sobre la posesión de los Rolex y, más bien, su defensa pidió reprogramaciones.

“La medida es arbitraria, desproporcional y abusiva. Esta situación es sumamente grave ya que afecta los derechos de mi familia, pero afecta también la gobernabilidad del país (...) Hermanas y hermanos, la presidenta Dina viene siendo atacada sistemáticamente y, por ende, se ataca la democracia, generando inestabilidad política, social y económica”, continuó en un mensaje que sobrepasó los trece minutos.

EXPLICACIÓN SOBRE CUESTIONAMIENTOS

Respecto a sus relojes Rolex, la mandataria cuestionó: ¿desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que usa o no usa una presidenta o un presidente?”. Añadió que “quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”. Por recomendación de su abogado, dijo, “me ha pedido que no dé todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos”.

Asimismo, sostuvo que es falso que tenga interés en que no se capture a Vladimir Cerrón, en referencia a un reportaje periodístico de Latina que dio cuenta que el vehículo del Estado en el que se traslada estuvo en las inmediaciones del último lugar conocido en el que estuvo el líder de Perú Libre, en el distrito de Asia.

Dijo que es otro punto del “acoso sistemático” la pérdida del cuaderno que registra quien ingresa y sale de su domicilio en Surquillo, lo que fue revelado por Panorama. “Lo cierto es que alguien lo encargó y mágicamente desapareció 5 días y, oh casualidad, primero dicen que lo encontraron en la Vía Expresa o en un parque, luego que lo encontraron en un vehículo del Estado. Pregunto al pueblo peruano que es inteligente: ¿es tan fácil encontrarse cosas por ahí tiradas? Saquen ustedes sus conclusiones”, manifestó.

Finalmente, pidió que “hoy marchemos por la verdad, por la idoneidad, por abrazarnos todos en un solo corazón. Basta de usar algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria, basta de generar cortinas de humo”.

“Llamo a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad. No al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones. Hago un llamado al empresario peruano, a los trabajadores sociales”, concluyó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO