La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó que su defensa haya sido la que presentó el recurso de habeas corpus en su favor ante el ante el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima. En ese sentido, aseguró no conocer al abogado Marco Rivero Ramos.

La medida presentada por Rivero busca anular los allanamientos que se hicieron a la casa de la mandataria y a Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones por el Caso Rolex.

A través de la cuenta de X del estudio Castañeda & Menacho, encargado de patrocinar legalmente a la mandataria, se informó que Boluarte desautoriza “el oficioso Habeas Corpus presentado por el abogado Marco Riveros Ramos”. “No es parte de la defensa de la señora Presidente”, señalaron.

En el documento, la mandataria reitera que ella no conoce al abogado que presentó el recurso legal y asegura que no es parte de su defensa, así como tampoco lo autorizó “directa ni indirectamente” a presentar el recurso.

“En mi calidad de supuesta ‘beneficiaria’ del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo”

Tras los allanamientos en su vivienda y en Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte pidió al Ministerio Público que se le tome “inmediatamente” sus declaraciones indagatorias. En ese sentido, pidió cancelar la cita que estaba programada para el 5 de abril.

