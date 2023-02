Desde Arequipa, la presidenta Dina Boluarte reiteró que no renunciará al cargo porque –dijo– “no es la gran mayoría (la) que lo pide” y porque, además, con ello no terminaría la crisis política que atraviesa el país. “Mi renuncia no termina la crisis, no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para convocar a adelanto de elecciones”, subrayó,

En esa línea, cuestionó a quienes reclaman su dimisión. “Es un grupo de estos señores que está generando protestas en las calles, sobre todo de las bancadas de izquierda que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito. Piden la renuncia de Dina Boluarte, si viniese otro presidente no quieren, ni siquiera que sea José Williams, quieren que venga otra Mesa Directiva; sobre crisis generan más crisis. A estos señores de la izquierda radical no se les entiende y nosotros no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos”, sostuvo.

La mandataria, además, ratificó que el recorte del mandato presidencial y congresal está en manos del Parlamento que, como se sabe, ha dejado el tema en compás de espera hasta el próximo período anual de sesiones que se inicia el 27 de julio.

Recordó que el gobierno presentó hasta “en dos oportunidades” una propuesta de adelanto de elecciones, una que calzaba para el 2024 y otra para octubre de 2023, pero ninguna de ellas prosperó. “En consecuencia, la reflexión está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución donde deben analizar. Nosotros, como gobierno, debemos hacer gestión, tenemos que gobernar”, declaró.

Sobre este tema, parlamentarios de distintas tiendas ensayaron diversas propuestas. Diego Bazán, de Avanza País, refirió que el tema podría ser finalmente aprobado por 66 votos en el Pleno y ser ratificado vía referéndum, pero insistió en que ya no cabría realizar comicios anticipados este año sino en 2024.

Por su parte, el titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, no descartó la posibilidad de que la decisión de ese grupo de trabajo de no revisar el tema hasta después del 27 de julio pueda ser revertida por el Pleno, pero aclaró que antes tendría que haber un acuerdo de la directiva congresal para incluir este asunto en la agenda.

A DIALOGAR

En otro momento, la Presidenta se refirió a la movilización anunciada para mañana jueves por la CGTP y el Sutep, e invitó a ambos gremios a dialogar.

“Dialoguemos, pongamos sobre la mesa el Pacto Perú, definamos qué cosas quedan por hacer por encima de los intereses políticos. Trabajemos juntos, déjenme trabajar. El tema político que lo resuelvan los políticos cuando llegue seguramente la campaña electoral, pero ahora conversemos y pongamos la agenda país por delante”, concluyó.

Sabía que

El congresista Esdras Medina, de Somos Perú, anunció que alista una moción de vacancia contra Dina Boluarte por el “desgobierno que existe y la falta de orden interno”.

Esta sería la segunda moción con ese fin. La primera fue presentada el 10 de enero por la legisladora Nieves Limachi de Perú Bicentenario.

Precisamente hoy, en la sesión plenaria debe darse cuenta de dicho documento.





