En esta segunda entrega, este diario ofrece más pistas al gobierno para identificar de inmediato a los dirigentes de Junín, Cusco y Tacna que mecen la cuna de las movilizaciones. Si bien son personajes radicales, gozan de aceptación entre sus huestes.

En Junín existen dos dirigentes que tienen un pasado vinculado a Sendero Luminoso. Uno de ellos es Robert Huaynalaya, quien en 2003 fue uno de los fundadores del Conare, el ala radical del magisterio peruano. Ahora ha vuelto con fuerza para recuperar su capital social dentro de estas protestas políticas. El otro se hizo conocido gracias a este diario; se trata del camarada ‘Melquiades’.

La región Cusco también ha sido punto neurálgico de la crisis desde enero. La Federación Universitaria ha tomado gran protagonismo. También han aparecido filiales de la llamada Asamblea Nacional de los Pueblos –una construcción del socialismo del siglo XXI– en la Ciudad Imperial; se autodenominan Asamblea Regional de Jóvenes.

Tacna no es la excepción. La región de la expremier y congresista Betssy Chávez, si bien no ha registrado violentas protestas, sí reporta desabastecimiento de alimentos y otros productos debido a los bloqueos originados. Allí dos sectores mantienen a la ciudad en vilo. Los comerciantes del principal mercado mayorista y los profesores de la Fenatep encabezados por una de las mejores amigas de Pedro Castillo, Mery Coila.

Región Junín azuzada por viejos rostros radicales

Después de que el diario Perú21 evidenciara la presencia activa de Melquiades Ponce Hilario desde el inicio de las protestas en la provincia de Huancayo, el sentenciado por terrorismo desapareció del radar policial y no se dejó ver en las dos últimas manifestaciones que comprendieron el bloqueo parcial de las principales calles de la ciudad.

Melquiades, de 59 años de edad, no solo registra su participación en diversos atentados como lo muestran documentos de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP, sino también está comprendido en muertes como el del director del penal Miguel Castro Castro y el atentado contra la embajada de la India donde fueron asesinadas tres autoridades militares.

Personajes como Soraya Morales Valer (c) ‘Tania’, Víctor Raúl Vivanco Mendoza (c) ‘Isidro’, entre otros que purgaron cárcel por terrorismo, han sindicado a Melquiades Ponce como encargado de dirigir escuelas populares llevadas a cabo en la vivienda de su tío Luis Ponce Martínez en el cercado de Lima.

María Elena Rosas Muñoz, de 50 años de edad, esposa de Ponce Hilario también ha participado de las marchas en Huancayo. Al igual que su esposo, Rosas Muñoz también ha sido sentenciada por el delito de terrorismo y homicidio.

Melquiades aparecía desde los primeros días de enero al frente de las movilizaciones en Huancayo. Tiene bajo su mando a un movimiento llamado ‘Por Transformar y Peruanizar al Perú’. Y su principal plataforma es “bregar por una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente”.

Escondido. Melquiades Ponce se mantiene, ahora, con perfil bajo.





VOLVIÓ ROBERT

Presidiendo estas manifestaciones también se encuentra el radical exdirigente del Conare Robert Huaynalaya Campusano, recordado por encabezar junto a tres mil personas, aproximadamente, disturbios en las instalaciones del Gobierno Regional de Ayacucho y Municipalidad Provincial de Huamanga en 2004.

Huaynalaya es un viejo conocido de Iber Maraví Olarte (el exministro de Castillo que, después de la captura de la camarada ‘Cusi’, tomó el control del Fredepa en Ayacucho). Se conocen desde que Maraví se desempeñaba como secretario regional del SUTE, en la provincia de Huamanga, en Ayacucho. En 2003, ambos fueron parte de la fundación del Conare, la facción de maestros vinculada a Sendero Luminoso.

volvió. Huaynalaya ya ha encabezado violentas manifestaciones.

Años después, en Conare se desató una lucha por el poder. Y en 2006 terminó dividiéndose. El grupo liderado por Robert Huaynalaya, identificado por la Policía como militante de Proseguir, la facción de Sendero Luminoso que reivindica el pensamiento Gonzalo y aún cree en la lucha armada, decidió seguir su camino. Actualmente, los profesores que integran este grupo son fervientes seguidores de los Quispe Palomino del Vraem.

Huaynalaya desapareció del radar de la prensa por muchos años, y en diciembre volvió a lucir su rostro más radical.

La otra facción de profesores fundó el Conare - Movadef y en 2017 decidieron llamarse Fenatep con el golpista Pedro Castillo como principal dirigente. En este grupo también está el congresista Edgar Tello.





En Cusco los jóvenes acaparan el protagonismo

Con apenas 22 años, Leonela Labra Panocca es la presidenta de la Federación Universitaria de Cusco (FUC) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, la misma agrupación de la que surgió el expremier y parlamentario Guido Bellido. Y ha saltado a la palestra sobre todo en las últimas protestas registradas en la Ciudad Imperial contra la presidenta Dina Boluarte, arribando a Lima con una delegación de estudiantes hace unos días.

Labra señala que son conscientes de que el actual gobierno “es constitucional”, pero insiste en que “eso no implica que sea legítimo”. “Porque ella, desde el primer día que ha asumido su cargo, lo que ha hecho es reprimir y asesinar a quienes manifiestan”, aseguró en una entrevista. También remarcó que el Congreso está deslegitimado y que “está gobernando de espaldas al país”.

labra. Presidenta de la Federación Universitaria.

Sin embargo, además de las nuevas elecciones, también se promueve la agenda para una Asamblea Constituyente. “Más allá de quién entra en el Congreso, lo que se necesita de manera urgente es una nueva Constitución”, aseveró.

Hizo hincapié también en que continuarán con sus medidas hasta que su agenda se cumpla. “La señora Boluarte tiene los días contados porque el Cusco y el Perú no se van de Lima hasta que renuncie la señora Boluarte”, señaló el 19 de enero.

Otro rostro que ha surgido es el de Josué Mauro Marocho Orué (27 años), exmiembro de la FUC y presidente de la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco, y quien también llegó a Lima a mediados de enero para participar en las protestas.

Marocho, al igual que Labra, remarca en sus intervenciones que no son financiados por el narcotráfico ni otros sectores ilegales, y que solo son jóvenes universitarios.

“Un llamado a la Policía Nacional, ustedes deciden de qué lado de la historia se van a colocar, estar con este gobierno cívico-militar golpista, ilegítimo, y que no representa a las grandes mayorías, o defender a ese pueblo que ustedes juraron defender”, refirió en una entrevista. También ha acusado al gobierno de querer “imponer la democracia de las balas”.

marocho. De la Asamblea Regional de Jóvenes.

Otra de las cabezas visibles en Cusco es Samuel Acero Hurtado, presidente del Comité de Lucha de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, y quien fue acusado en 2012 –junto a otro grupo de comuneros– por el incendio del campamento de la minera Anabi. En el proceso finalmente todos fueron absueltos.

Al igual que en otras regiones, en Cusco los azuzadores prefieren permanecer en las sombras, en medio del incremento de actos vandálicos.





Tacna de los comerciantes y profesores

El mercado mayorista Miguel Grau, uno de los más grandes de Tacna, luce cerrado desde hace una semana. Los comerciantes al mando de Alex Quinto Cerrón decidieron no vender más alimentos a los minoristas que tenían en este mercado su punto de abastecimiento.

No contentos con eso, Quinto y compañía decidieron bloquear el paso colindante con la carretera Panamericana.

Este centro de abastos agrupa a más de 3,000 comerciantes, entre los estables y los ambulantes que pagan a diario para tener un espacio.

“Convocaremos a una reunión para tomar decisiones. De manera pacífica protestamos porque Tacna no está contenta”, dijo Alex Quinto a la prensa, quien también confirmó que en un inicio dependieron de la Asamblea Nacional de los Pueblos.

Alex Quinto Cerrón.

Pero no todos los manifestantes están contentos en Tacna. Periodistas locales reportaron a Perú21 que la tarde del viernes ocurrió una pelea en la plaza Quiñones, en el distrito Alto de la Alianza. Los movilizados discutieron con una mujer a quien acusaron de depositar los saldos de una colecta –para traslados y viáticos– en una cuenta de la Caja Arequipa.

El monto, según la denuncia, asciende a S/34,857. En la plaza Quiñones acorralaron a la acusada y no permitieron que se retirara. En su defensa dijo que no se había apoderado del dinero y que los viajeros no estaban abandonados a su suerte en Lima. El tema no se solucionó y los gritos continuaron.





EL FACTOR MERY

Quien está también detrás de las protestas en esta región es Mery Coila Ramírez, amiga de Pedro Castillo, dirigente del Movadef y activista de la Fenatep en Tacna. Ella consiguió un puesto en el Estado con la llegada del profesor al gobierno. Coila llegó a ser, por obra y gracia de su amigo presidencial, miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Tacna.

Cuando el golpista fue encarcelado en la Diroes, Coila viajó hasta Lima para encabezar las primeras movilizaciones en defensa de Pedro Castillo, siendo funcionaria. Durante todo diciembre estuvo activa al frente de las manifestaciones por la libertad del exmandatario.

Fue recién en enero de este año que el Ejecutivo decidió sacarla de la planilla del Estado.

Coila fue secretaria de organización de la base Tacna del Movadef. En 2018 acompañó a Pedro Castillo a Bolivia junto a un grupo de profesores vinculados al Conare para participar en un evento en donde reivindicaron su ideología marxista.

Mery Coila puede movilizar a cerca de 800 profesores en la región fronteriza.

Mery Coila Ramírez.

Si a ambos dirigentes se le suma la radical congresista y expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, Tacna puede tener en una mesa de diálogo tres representantes con llegada a las huestes que en estos momentos bloquean la ciudad y el abastecimiento y rompen con la tranquilidad de la Ciudad Heroica.

