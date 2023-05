Para el embajador Carlos Pareja no conviene, en estos momentos, que el Congreso declare persona no grata a Manuel López Obrador, presidente de México, que en los últimos cinco meses se ha dedicado a atacar al Perú, no reconociendo la sucesión constitucional de la presidenta Dina Boluarte y por ende no queriéndole ceder al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.





¿La Comisión de Relaciones Exteriores hizo lo correcto en calificar persona no grata al presidente de México ?

Comparto la indignación que existe por las declaraciones de AMLO, porque son inoportunas y ofensivas hacia el Perú y su gobierno, desconociendo la realidad: que la presidenta Bolaurte es una presidenta absolutamente legítima reconocida por todos los países. No existe ninguna duda sobre eso, pero creo que la declaratoria de persona no grata es una calificación muy fuerte, ya se declaró persona no grata al embajador que tuvo que salir del país como consecuencia de esa declaratoria y me parece que esa es una actitud acertada de la Cancillería, pero ya proceder declarar persona no grata a un presidente de otro país, aunque sea una persona que constantemente intervenga en asuntos internos del Perú, me parece muy delicado.





¿Por qué?

Creo que preferiría una reflexión más intensa de parte del Congreso, que llamen a opinar a gente entendida de política exterior porque no debe ser una decisión que se tome como consecuencia de las declaraciones de AMLO sino como consecuencia de algo muy meditado. El presidente de México va a continuar con su relato falso, y creo que la comunidad internacional no le hace mucho caso. Aquí en Perú, a la interna, sus declaraciones sí tienen repercusiones, pero en el extranjero, no, por cuanto todos los demás países ya tienen claro que la presidenta Boluarte es una presidenta constitucional.





¿Qué sucede si se le declara persona no grata?

Si se le declara persona no grata, coloca al Perú en una situación de contraposición, de continuar en los dichos de AMLO. El Congreso debe de mantener una altura, una dignidad. No debemos continuar con una trifulca que no beneficia al Perú y menos con una trifulca que no ha sido generada por nosotros. Pongamos en contexto, AMLO, el presidente de México, está solo, esta es solo una actitud solitaria del presidente de México, ninguno de los partidos en su país lo apoya, y además, ya se va a su casa el próximo año. No es conveniente para el Perú declararlo de esta manera.





